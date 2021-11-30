Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал обладателем премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football «Золотой мяч».

Церемония вручения награды прошла в парижском театре «Шатле», информирует РИА «Новости».

Месси является рекордсменом по победам в этой премии. Ранее он удостаивался приза в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

В феврале форвард «Барселоны» Лионель Месси был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим игроком по итогам десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола.