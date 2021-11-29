Тенденция 70-х: Майли Сайрус и другие знаменитости, которые попробовали стрижку в стиле шегги

Экстравагантные стрижки снова пользуются популярностью. Модные тенденции из 70-х опять на виду. Сейчас большинство знаменитостей отдают предпочтение интересной и пышной стрижке шегги, которая позволяет создать объем без лишних укладок. Стилисты раскрыли особенности стрижки и поделились вариантами новой хорошо забытой старой тенденции.

Популярная тенденция

Лохматая и интересная стрижка стала снова востребованной благодаря социальным сетям. Там большинство знаменитостей стали выкладывать фото своих перевоплощений. Это стало своего рода триггером для других женщин, и запустился новый тренд с уже известной раньше стрижкой.

Вариант стрижки кефаль презентовала на своей странице Кара Делевинь. Многослойная стрижка выглядит пышно и объемно, волосы мягкие и красиво спадают на плечи (кстати, в такой стрижке эффект пышных уложенных прядей достигается даже без длительной укладки – об этом написала на своей странице знаменитость).

Короткая стрижка шегги отлично подошла под образ Майли Сайрус и подчеркнула красивую форму. Аккуратная челка обрамляет лицо, при этом скрыта форма лба, и овал кажется более мягким и женственным. В сочетании с белым цветом это выглядит очень мягко и чувственно. Такая прическа подойдет обладательницам тонких тусклых волос и визуально сделает их более плотными и густыми.

Оригинальный выбор

Популярная Дебби Райан выбрала стрижку в стиле “лохматая кефаль”, которая делает акцент на пышности волос и простоте укладки, достаточно пальцами распрямить пряди, чтобы получился красивый результат.

Аккуратная челка и неровный срез прядей снова сочетаются довольно гармонично, даже несмотря на большую длину. Прически 70-х довольно просты в уходе, поэтому сейчас такой выбор довольно популярный у молодежи.

Немного измененная пикси у Билли Айлиш с красивой густой челкой смотрится очень женственно. Ровный прямой срез отлично вписывается в концепцию образа и мягко подчеркивает густоту прядей. Билли изменила оттенок волос, это также добавило шарма и прелести образу.

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Звездный лук

А вот Барби Феррейре сделала ставку на удлиненный боб с лохматой челкой и не прогадала, ведь сейчас ее внешность эффектна и дерзка как никогда. Пряди отрывками ложатся на лицо, при этом создавая слегка кукольный мальчишеский вид. Это отличный выбор для круглого слегка полноватого лица. Теперь Барби выглядит действительно по-новому.

Удлиненные боковые пряди намекают на длину, но при этом неровный рваный срез добавляет бунтарства и эстетики внешности. Это отличное сочетание для женщины, которая точно не боится быть под прицелом объективов.

Сейчас в тренде сочетания разных вариантов боба с темными оттенками волос, за счет чего можно подчеркнуть овал лица и сделать акцент на яркой внешности. С помощью темных волос черты лица начинают контрастировать и кажутся более яркими и выразительными.

Нотки нежности

Сабрина Карпентер выбрала для себя формат шегги с удлиненными прядями и не прогадала. Теперь ее образ выглядит по-новому, но очень мягко. В сочетании со свободными и слегка растрепанными кудрями это просто отличный выбор.

Алекса Чунг также сделала выбор в пользу шегги и сменила свой имидж. Журналисты сразу же оценили ее новый образ и подтвердили изменения в лучшую сторону. Хотя теперь на волосах нет былой объемности, но с таким спокойным волнистым луком она выглядит женственно и изящно.

Укладка без челки смягчает лицо и не скрывает красивые черты. Конечно, волосы стали намного короче, но результат того стоит, ведь звезда теперь действительно выделяется и кажется еще ярче и эффектнее. Тренд на стрижки семидесятых становится все популярнее с каждым днем.