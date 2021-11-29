Меньше экранного времени и соли: как уменьшить темные круги под глазами

С проблемой темных кругов под глазами знакомы многие. Чаще всего они появляются вследствие недосыпа и хронической усталости. Но могут свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем. Недавно ученые выяснили, что темные круги под глазами могут быть следствием длительного времяпрепровождения перед экраном компьютера или телевизора.

Синий свет от экранов и темные круги под глазами

Большое количество времени, проведенное перед экраном ТВ или компьютера, необязательно вызывает появление темных кругов под глазами, но существенно увеличивает вероятность их возникновения. Именно к такому выводу после многочисленных исследований пришла офтальмолог Элизабет Хоукс.

По ее словам, если чрезмерно много времени проводить перед экраном ТВ или компьютера, круги под глазами могут стать заметнее. Гаджеты излучают синий свет. Он имеет прямое воздействие на циркадные ритмы человека. Поэтому экранное время может нарушить сон, как следствие, повлиять на выраженность темных кругов под глазами.

Главные причины темных кругов под глазами

В действительности их существует множество. Однако наиболее распространенными являются следующие:

генетическая предрасположенность; плохое кровообращение в сосудах; аллергические реакции (речь идет, прежде всего, о сенной лихорадке и экземе); естественное старение организма (ухудшение тургора кожи влечет за собой появление глубокой носослезной борозды, которая делает более заметными темные круги под глазами); обезвоживание организма; курение.

Методы устранения

Чтобы избавиться от темных кругов под глазами, в первую очередь необходимо купировать главные причины их появления. С этой целью специалисты настоятельно рекомендуют пить больше воды, отказаться от курения. В дневное время суток нужно пользоваться специальными солнцезащитными кремами, носить очки.

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Чрезмерное употребление соли, как известно, провоцирует отечность. Поэтому лучше минимизировать количество этой специи в ежедневном рационе. Чтобы кожа оставалась увлажненной, следует пользоваться специальными ночными кремами. При удалении косметики с глаз не стоит сильно их тереть, ведь кожа век очень нежная и чувствительная, быстро раздражается.

Что касается кремов, они хорошо подходят для устранения обезвоживания и купирования аллергии. При выборе средств лучше использовать варианты с проверенными компонентами, такими как ретинол, кофеин и гиалуроновая кислота. Эти составляющие эффективно увлажняют кожу, вместе с тем разглаживают ее и несколько осветляют темные круги. Любой из кремов нужно наносить очень мягко. Ни в коем случае нельзя втирать его в поврежденную кожу. Движения должны быть похлопывающими.

В особо серьезных случаях может потребоваться помощь хирургов. Операция назначается только после изучения анамнеза пациента и комплексного обследования его организма. Последующее лечение подбирается с учетом первопричины нарушения. Одним пациентам подходит химический пилинг, другим требуются инъекции против морщин, а третьим — блефаропластика нижнего века.