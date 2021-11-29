Бутусов заявил, что не примет госохрану, если ему ее предложат: Самую большую угрозу моей жизни представляет руководство государства

По словам журналиста, он откажется от госохраны, если такое предложение поступит.

“Самую большую угрозу моей жизни представляют именно руководители государства: президент [Владимир] Зеленский, в частности, председатель Офиса [президента Андрей] Ермак, председатель СБУ [Иван] Баканов, заместитель председателя Офиса президента [Олег] Татаров, начальник комитета по разведке [Руслан] Демченко и исполняющий обязанности председателя ГБР [Алексей] Сухачев. Считаю, что угрозу моей жизни я вижу прежде всего со стороны этих должностных лиц, которые спровоцировали конфликт и продолжают пытаться меня дискредитировать и любой ценой заставить замолчать, или дискредитировать мою информацию о сети российских предателей, российских агентов в Офисе президента, проваливших целый ряд спецопераций ГУР Минобороны в 2020 году”, – заявил Бутусов.

Журналист рассказал, что Госбюро расследований после сообщения о проверке видео, где он стреляет из гаубицы, с ним не связывалось.

“В воскресенье написали [об уголовном производстве], но во время рабочего дня ничего не произошло”, – отметил Бутусов.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Он заявил, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. “Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе… На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!” – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми. После пресс-марафона Бутусов сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. 28 ноября в ГБР заявили, что проведут расследование по этому поводу и что открыли производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

После реакции общества в ГБР уточнили, что уголовное производство открыли не против Бутусова, а по факту, указанному в его публикации. В ведомстве отметили, что “предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию”.

29 ноября советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что попросит предоставить журналисту государственную охрану, так как из Бутусова якобы хотят сделать “сакральную жертву”.

“Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков”, – утверждал Арестович.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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