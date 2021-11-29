 

Ураганный ветер в Крыму: более 55 тыс. жителей полуострова остались без света

29.11.2021, 23:44, Новости дня
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“С 19.00 из-за ветра с порывами до 30 м/с происходят отключения в сетях 110 кВт и массовые отключения в распределительных сетях 6–10 кВт. Без электроснабжения остаются около 36,9 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей – 18,2 МВт. Максимально были обесточены порядка 56 тыс. человек”, – сказано в сообщении.

По данным “управления МЧС в Крыму”, из-за сильного ветра веерные отключения света произошли в Бахчисарайском, Сакском, Симферопольском районах и в самом Симферополе.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

31 декабря 2015 года закончился контракт на поставки электроэнергии из Украины в оккупированный Крым. Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат (Блок Петра Порошенко) Рефат Чубаров заявил, что Верховная Рада не позволит заключать договор о поставке электроэнергии, пока там не будет написано “Автономная Республика Крым, Украина”.

В январе 2016 года оккупационные власти Крыма “окончательно и бесповоротно” отказались от возможности поставок электроэнергии из Украины. 

Сейчас оккупированный Россией Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани, на котором периодически происходят аварии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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