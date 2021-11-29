Рада рассмотрит “ресурсный” законопроект во вторник – Гетманцев

“На этой пленарной неделе мы будем рассматривать два важных законопроекта – это №5600: “ресурсный” законопроект – и государственный бюджет. Законопроект №5600 стоит в повестке дня на вторник. Этот законопроект не единожды переносился, переносился в связи с тем, что продолжались консультации, они касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса или, другими словами, олигархического бизнеса, которые связаны с налогообложением добычи недр и осуществлением некоторых видов хозяйственной деятельности”, – сказал нардеп.

По словам Гетманцева, этот законопроект стал “краеугольным камнем борьбы, которую ведет команда президента с олигархической системой экономики”. Консультации, как сказал Гетманцев, связаны с тем, что “сверхбольшой бизнес не теряет надежд сбить этот законопроект в зале”.

“Ресурсы и этого законопроекта – они, отображены в бюджете-2022, который будет внесен Кабинетом Министров в зал сразу же после принятия законопроекта №5600”, – добавил нардеп.

Контекст:

Законопроект №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Он предусматривает повышение рентных ставок и ряда других налогов, а также введение акциза на “зеленую” электроэнергию. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год.

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год. Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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