Месси стал обладателем “Золотого мяча” 2021 года

Церемония вручения премии прошла 29 ноября в Париже в театре Шатле.

На Золотой мяч 2021 претендовало 30 футболистов.

Месси в окончательном списке претендентов соревновался с форвардом испанского “Реала” Каримом Бензема, полузащитниками “Челси” Нголо Канте и Жоржиньо, а также форвардом немецкой “Баварии” и сборной Польши Робертом Левандовским.

HERE IS THE WINNER!

SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Лучшим молодым футболистом 2021 года стал 19-летний полузащитник испанской “Барселоны” Педри.

And the 2021 #tropheekopa is… @Pedri of @FCBarcelona_es !#ballondor pic.twitter.com/Bb84xEqUBY

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Лучшим форвардом года признан Левандовский.

Голкипером 2021 года стал вратарь ПСЖ и сборной Италии, лучший игрок Евро 2020 Джанлуиджи Доннарумма.

The 2021 #tropheeyachine is… @gigiodonna1 * of @PSG_inside ! #ballondor” pic.twitter.com/IVGmTkEvr7

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Обладательницей женского “Золотого мяча” стала Алексия Путельяс из испанской “Барселоны”.

Alexia Putellas is your 2021 Women’s #ballondor! pic.twitter.com/DJLB2YNObL

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Контекст:

В 2020-м вручение “Золотого мяча” лучшему футболисту мира отменили – впервые с момента основания премии в 1956 году. Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что организаторы “Золотого мяча” не смогут справедливо оценить футболистов в условиях пандемии коронавируса.

В 2019 году “Золотой мяч” получил Мессии, который тогда выступал в составе испанской “Барселоны”.

Месси в сезоне 2020/2021 года стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании – Ла Лиги (30 забитых мячей). Он в восьмой раз получил трофей Пичичи, вручаемый изданием Marca.

Кроме того, форвард вместе со сборной Аргентины впервые в карьере стал триумфатором Кубка Америки. На турнире он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

—