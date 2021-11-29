 

Депутат: «Цифровая этика детства» оставит детям только самое лучшее в интернете

29.11.2021, 23:32, Новости дня
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«За защиту детей от цифровых угроз отвечают не только родители и государство, но и сами интернет-платформы. Поэтому их объединение – это позитивный пример самоорганизации участников рынка», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Александр Хинштейн, комментируя присоединения ряда крупнейших российских IT-компаний к хартии «Цифровая этика детства».

«Залогом безопасности юных пользователей становится ответственный подход интернет-площадок к модерации контента, их оперативное реагирование на жалобы, и ограждение детских аккаунтов от нежелательных незнакомцев и опасных анонимов», – рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, современные дети существенно отличаются от предыдущих поколений своим отношением к цифровой среде. «Если для нас онлайн – это все-таки дополнение к реальности, то для них это такая же среда жизни, где они чувствуют себя максимально органично и не всегда могут определить возможные риски и угрозы», – отметил собеседник.

«В этой связи объединение ведущих российских интернет-платформ и операторов связи в рамках «Альянса по защите детей в Сети» и подписание хартии «Цифровая этика детства» – это позитивный пример самоорганизации участников рынка. Совместные усилия позволят более тщательно выявлять и бороться с негативными аспектами интернет-среды, оставляя для детей только самое лучшее в Сети: возможность получать знания от лучших мировых экспертов, трансграничное общение и безграничный доступ к информации», – подчеркнул он.

Хинштейн также выразил сожаление по поводу того, что среди участников Альянса на сегодняшний день нет иностранных площадок. По мнению парламентария, «именно они являются лидерами по распространению деструктивного контента в Сети».

«Несмотря на вступление в силу закона о саморегулировании соцсетей, на зарубежных платформах все еще остается много противоправного контента. Надеюсь на открытость техногигантов к диалогу по общему делу – борьбе за безопасность детей в цифровой среде. И на то, что иностранные игроки присоединятся к российской инициативе, а возможно, наш опыт станет общемировой практикой», – резюмировал собеседник.

В понедельник девять российских IT-компаний и медиахолдингов присоединились к хартии «Цифровая этика детства». Это «ВымпелКом», «Газпром Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

По словам авторов документа, изложенные в нем правила и ориентиры помогут создать безопасную и благоприятную цифровую среду для развития и творческой самореализации детей. В числе принципов, на которые опирается хартия, следующие: соблюдение интересов и прав ребенка как личности, обеспечение безопасности и конфиденциальности детей в цифровой среде, воспитание ответственности и морально-нравственного поведения несовершеннолетних в интернете.

«Важно, что хартия основывается на диалоге с детьми, умении слышать и учитывать обратную связь от них. Очевидно, что безопасность детей в цифровой среде – это совместная ответственность государства, бизнеса, родителей и педагогов. Принципиально важно создавать с помощью хартии новые возможности для детей в цифровом мире, продвигать систему ценностей и этических принципов, которые будут помогать воспитывать культуру общения в Сети, развивать умение детей критически мыслить, использовать технологии во благо», – сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В начале сентября вышеуказанные компании-участники хартии подписали соглашение о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. Его миссия – создание дружелюбной, комфортной и безопасной для детей цифровой среды. Члены альянса обязуются повышать цифровую грамотность несовершеннолетних, родителей и учителей, формировать и продвигать позитивный и образовательный контент, разрабатывать новые подходы для защиты детей в онлайне, создавать необходимые информационно-технологические решения для защиты данных, активно выявлять и удалять вредный контент.



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