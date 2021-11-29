Иран согласился работать по ядерному треку на переговорах по СВПД

Иранцы согласились работать по ядерному треку, который предполагает возращение Тегерана к первоначальным параметрам сделки от 2015 года, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Иран проявил определенную гибкость по ряду важных вопросов. Самое важное в том, что решено возобновить переговоры с того момента, на котором они были приостановлены 20 июня, все наработки, которые появились в конце июня, легли в основу дальнейшей работы сейчас. Это очень важный, серьезный и обнадеживающий момент», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, «иранцы, для которых главным вопросом является отмена американских санкций, согласились, что параллельно следует работать и по второму треку – ядерному, который предполагает возращение Тегерана к первоначальным параметрам ядерной сделки, заключенной в 2015 году».

Ульянов добавил, что процесс по восстановлению СВПД будет проходить нелегко, противоречия между Ираном и западными участниками достаточно велики. Он сообщил, что во вторник, 30 ноября, состоится заседание рабочей группы по снятию санкций, где Иран, как ожидается, должен представить обновленные элементы своей позиции, а в среду, 1 декабря, состоится заседание рабочей группы по ядерным вопросам.

«Таким образом, процесс можно считать запущенным. Ясно, что он будет проходить нелегко. Противоречия, прежде всего между Ираном и западными участниками, по многим пунктам достаточно велики. Но сегодняшняя дискуссия, а также наша отдельная беседа со спецпредставителем США Робертом Малли показали, что все без исключения настроены на достижение позитивного результата. В этом заключается важнейшая предпосылка успешного продолжения и завершения переговоров», – сказал Ульянов.

По его словам, разумной альтернативы восстановлению СВПД нет и быть не может, и это также признали и подтвердили все участники, включая иранцев и американцев.

Он подчеркнул, что РФ негативно относится к заявлениям США по поводу «плана Б» в отношении Ирана на переговорах по восстановлению СВПД.

«Насколько я понимаю, США по-прежнему настроены на переговорное дипломатическое решение, но при этом с учетом очень серьезного развития иранской ядерной программы, которая продолжается изо дня в день, у них возникают сомнения в достижимости успешного переговорного решения. Как запасной вариант, они говорят, что разрабатывают «план Б», который, можно предположить, будет связываться с введением мер дополнительного давления на Иран сверх того, что имеется на сегодняшний день», – сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что речь идет о запасном варианте и в данный момент все внимание уделяется дипломатическим усилиям.

Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном и возвращению в нее США в понедельник возобновились в австрийской столице.

Напомним, США обвиняют Иран в испытаниях ракет, способных нести ядерные снаряды. Тегеран утверждает, что ракетная программа нацелена на оборону и не нарушает резолюции Совбеза ООН.

В сентябре Иран выразил надежду на снятие санкций в результате переговоров по ядерной сделке.