Платье с V-образным вырезом и блузка с баской: как создать идеальный образ девушкам с широкими плечами

Идеальная фигура – это мечта любой женщины. К сожалению, далеко не каждая дама может такой похвастаться. Если правильно подбирать одежду, то можно легко скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры. В данной статье мы расскажем, какую носить одежду, если у вас широкие плечи.

Платье или блузка с одним открытым плечом

Многие женщины с широкими плечами чувствуют себя несколько неуверенно. А зря! Данную особенность фигуры очень легко скорректировать. Вам лишь не стоит подчеркивать плечи. Обратите внимание на модели блузок и топов, которые открывают одно плечо. Такая особенность одежды подчеркнет гармоничность и хрупкость вашего образа.

Платья с V-образным вырезом

Если вы не хотите добавить фигуре солидности и мужественности, то избегайте носить одежду с круглым воротником. Сместите центр внимания. Отдавайте предпочтение платьям и блузкам с V-образным вырезом. Эта небольшая хитрость позволит оставить ваши плечи на втором плане, а на первом будет красивое декольте. Блузка может быть как с короткими, так и с длинными рукавами.

Блузка с баской

Широкие плечи лишают женщину хрупкости и миниатюрности, добавляя ей мужественности. Попробуйте носить блузку с баской. Эта деталь привлечет внимание к вашим талии и бедрам, а плечи отодвинет на второй план. Это сделает фигуру зрительно более стройной.

Юбка клеш

С широкими плечами не стоит носить обтягивающие и прямые юбки. Чтобы сбалансировать пропорции такой фигуры, низ должен казаться больше верха. При широких плечах необходимо добавить объема бедрам и ягодицам. Отличным решением станут пышные юбки. Они могут быть как короткой, так и средней длины. Предлагаем с помощью ремешка или пояса сделать акцент на талии. В таком случае ваша фигура будет выглядеть более сбалансированной.

Если вам хочется надеть длинную юбку, то остановите свой выбор на расклешенной модели. Прямую юбку можно себе позволить только в том случае, если вы носите блузку с баской.

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Избегайте рубашек с горизонтальным рисунком

Такая одежда пользуется большой популярностью у девушек. Однако обладательницам широких плеч носить ее не следует. Горизонтальный рисунок лишь подчеркнет их ширину. Чтобы этого не случилось, следует отдавать предпочтение одежде с диагональными линиями.

Длинный кардиган

Дамам с широкими плечами желательно выбирать длинные кардиганы. Они могут быть как черного цвета, так и любого другого.

Аксессуары

Они также способны скорректировать недостатки фигуры. Не бойтесь отдавать предпочтение ярким и массивным аксессуарам. Длинные цепочки удлинят и зрительно сузят ваш силуэт. А вот от небольших цепочек следует отказаться. Внимание окружающих должно быть отвлечено от верхней части вашей фигуры.

Что касается сумок, то можно выбирать как объемные, так и маленькие. Самое главное, чтобы вы их носили на бедре или в руках. Яркие ремешки и широкие пояса привлекут внимание к вашей талии.

Шарфы и палантины следует выбирать очень осторожно, чтобы не перегружать верхнюю часть фигуры аксессуарами. Горловина должна быть оформлена максимально лаконично.