 

Как сделать простой свитер эффектным и стильным. Добавляем кожаную бахрому

29.11.2021, 22:58, Разное
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Обновить повседневный свитер и сделать его ярким и эффектным поможет простая идея с кожаной бахромой. Она достаточно проста в исполнении. Нужно немного свободного времени, ножницы, нити и иголка, чтобы сделать красивый свитер своими руками и добавить ему нотки торжества и предновогодней атмосферы.

Простой процесс

Сначала нужно подготовить свитер, желательно подбирать светлый оттенок, чтобы он выглядел празднично и красиво. Свитер из широкой машинной вязки будет отлично смотреться на праздниках. Кожу нужно подбирать под оттенок свитера. Но если будет небольшое отличие в оттенках, то это не страшно.

Сначала нужно нарезать бахрому, для этого лучше использовать фигуру треугольника, нарезая короткие и более длинные полоски. Желательно использовать уже готовый жгут для работы, но если такого нет, то можно создать его самостоятельно.

Если вязка на свитере крупная, то с помощью крючка нужно протащить нить кожи и закрепить на обратной стороне.

Это несложный процесс, ведь для закрепления достаточно завязать узел, чтобы бахрома держалась.

Советы мастериц

Начинать нужно от самой короткой части сбоку и потом постепенно увеличивать длину до середины свитера. После этого так же постепенно укорачивать нити, чтобы получился красивый эффект кожаной вставки.

Такой вариант отлично подойдет для зимних свитеров и поможет создать себе праздничное настроение.

Кстати, со временем бахрома может немного спутываться, тогда можно будет заменить плохие части на новые нити и дальше наслаждаться красивым свитером.

От стирки в стиральной машинке также нужно отказаться в пользу ручного процесса. Так свитер дольше прослужит и будет выглядеть максимально аккуратно и стильно.

Такая вещь универсальна в плане сочетания и подойдет как к лосинам, так и к теплой зимней юбке. Это отличное дополнение для праздника.



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