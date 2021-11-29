 

24 канал – в Киеве вандал пытался разгромить ханукию под аплодисменты очевидцев

29.11.2021, 22:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Киеве неизвестный пытался повалить ханукию, которую устанавливали к одному из важнейших еврейских праздников Хануки. Как передаёт «Телеканал новин 24», в Объединённой еврейской общине Украины рассказали, что очевидцы аплодировали вандалу, которого вскоре задержали сотрудники муниципальной охраны.


Reuters

В Киеве на площади Независимости начали устанавливать ханукию к одному из важнейших еврейских праздников Хануки, однако нашёлся вандал, который решил помешать данному процессу. Как передаёт «Телеканал новин 24», злоумышленника остановили работники муниципальной охраны.

Объединённая еврейская община Украины опубликовала видео с места инцидента, на котором видно и слышно, что на фоне нападения вандала звучали аплодисменты, а сам нападавший заявил: «А не надо было ставить».

В общине заявили, что обратятся в полицию с требованием возбудить по факту нападения на ханукию уголовное производство. Там также сообщили, что заметили во время и на месте нападения мужчину, который повалил ханукию в одном из районов Киева в 2020 году и якобы до сих пор за это не наказан по закону.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Число жертв в результате пожара в доме престарелых в Харькове выросло до 16

16.08 / Узбекистан опроверг прибытие борта президента Афганистана

23.03 / Памфилова назвала главный итог работы ЦИК за последние пять лет

27.12 / Соратница Навального Соболь вышла из изолятора. С ней провели 12 следственных действий и шесть допросов

09.03 / Зеленский показал, как работает дезинформация, приписав цитату Леси Украинки Тарасу Шевченко

14.09 / Голикова назвала количество получивших единовременные выплаты пенсионеров

26.11 / Аргентинский журналист заявил, что Марадону похоронили без сердца

29.07 / Губернатор Орегона: правительство согласилось отозвать федеральных агентов из Портленда

14.07 / Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2»

22.04 / Наливайченко: СБУ займется сейшельским офшором главы НКРЭКУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика