 

Johnson & Johnson начала разработку новой вакцины против штамма коронавируса “Омикрон”

29.11.2021, 22:50, Новости дня
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Компания сообщила о тестировании сыворотки крови участников завершенных и продолжающихся бустерных исследований на предмет нейтрализующей активности против варианта “Омикрон”.

“В сотрудничестве с учеными из Южной Африки и всего мира компания оценивает эффективность своей вакцины от различных штаммов коронавируса, включая новый и быстро распространяющийся “Омикрон”. Также компания разрабатывает специальную вакцину от штамма “Омикрон” и будет совершенствовать ее по мере необходимости”, – говорится в релизе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: “Альфа”, “Бета”, “Гамма” и “Дельта”. Доминирующим в мире считается “Дельта” из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ 26 ноября отмечали, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

По словам министра здравоохранения Виктор Ляшко, по состоянию на 29 ноября “Омикрон” в Украине пока не выявлен.

Кабмин Украины в связи с распространением нового штамма коронавируса “Омикрон” принял решение не пускать в страну без самоизоляции лиц, находившихся в ряде стран Южной Африки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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