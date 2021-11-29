Зеленский уволил Руснака с должности начальника департамента контрразведки СБУ

“Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины”, – говорится в тексте указа главы государства.

О причинах увольнения не сообщается.

Контекст:

В августе 2019 года Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова и назначил его начальником управления СБУ в Кировоградской области.

Руснак был назначен на эту должность в сентябре 2019 года.

По данным главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, до назначения полковник Руснак возглавлял управление департамента контрразведки по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

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