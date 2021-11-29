Зеленский уволил Руснака с должности начальника департамента контрразведки СБУ
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“Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины”, – говорится в тексте указа главы государства.
О причинах увольнения не сообщается.
Контекст:
В августе 2019 года Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова и назначил его начальником управления СБУ в Кировоградской области.
Руснак был назначен на эту должность в сентябре 2019 года.
По данным главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, до назначения полковник Руснак возглавлял управление департамента контрразведки по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.
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