 

Зеленский уволил Руснака с должности начальника департамента контрразведки СБУ

29.11.2021, 22:50, Новости дня
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“Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины”, – говорится в тексте указа главы государства.

О причинах увольнения не сообщается.

Контекст:

В августе 2019 года Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова и назначил его начальником управления СБУ в Кировоградской области. 

Руснак был назначен на эту должность в сентябре 2019 года. 

По данным главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, до назначения полковник Руснак возглавлял управление департамента контрразведки по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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