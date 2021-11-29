Ленивые вареники из тыквы. Рецепт
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Ингредиенты:
200 г кисломолочного творога;
100 г запеченной тыквы;
1 яйцо;
1–2 ст.л. сахара;
щепотка соли;
4–5 ст.л. муки для теста;
мука для присыпки поверхности.
Приготовление:
1. Тщательно взбить блендером творог с яйцом, солью, сахаром и тыквой. Добавить муку и замешать мягкое тесто.
2. Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, разделить на три части, из каждую раскатать в колбаску и нарезать на небольшие кусочки.
3. Бросить вареники в кастрюлю с кипящей подсоленной водой минут на пять. Подавать с маслом и медом.
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