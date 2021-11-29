 

Ленивые вареники из тыквы. Рецепт

29.11.2021, 22:50, Новости дня
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Ингредиенты:

200 г кисломолочного творога;
100 г запеченной тыквы;
1 яйцо;
1–2 ст.л. сахара;
щепотка соли;
4–5 ст.л. муки для теста;
мука для присыпки поверхности.

Приготовление:

1. Тщательно взбить блендером творог с яйцом, солью, сахаром и тыквой. Добавить муку и замешать мягкое тесто.

2. Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, разделить на три части, из каждую раскатать в колбаску и нарезать на небольшие кусочки.

3. Бросить вареники в кастрюлю с кипящей подсоленной водой минут на пять. Подавать с маслом и медом.

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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