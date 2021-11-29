Зеленский без объяснений уволил начальника департамента контрразведки СБУ
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака, указ опубликован на сайте офиса президента.
«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского. Причины увольнения не уточняются.
Руснак был назначен Зеленским на свою должность в сентябре 2019 года.
Ранее Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.
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