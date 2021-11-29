 

Зеленский без объяснений уволил начальника департамента контрразведки СБУ

29.11.2021, 22:38, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака, указ опубликован на сайте офиса президента.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского. Причины увольнения не уточняются.

Руснак был назначен Зеленским на свою должность в сентябре 2019 года.

Ранее Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.



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