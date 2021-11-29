 

Политолог: Эрдоган – не идеальный посредник для переговоров между Москвой и Киевом

29.11.2021, 22:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Украина – важнейшая страна для России. Наверное, с другим поколением украинских лидеров у нас будет диалог. Но при Зеленском никакого диалога, даже с участием третьей стороны, не предвидится. Тем более – при посредничестве Эрдогана», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя предложение президента Турции о посредничестве между Киевом и Москвой

«У Эрдогана хорошие отношения и с украинским лидером, и с российским. Но есть нюанс, заключающийся в том, что Российская Федерация не хочет и не будет общаться с нынешним поколением украинских лидеров и конкретно с Зеленским», – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. 

«Поэтому, я думаю, что инициатива турецкого президента довольно бесполезная. И, скорее всего, она просто направлена на то, чтобы напомнить о себе международному сообществу, добавив в свой образ за границей немного позитивных нот. Сомневаюсь, что даже сам Эрдоган верит в успешность этой идеи», – добавил Ткаченко.

«Он сейчас подвергается очень жесткой критике за поведение на международной арене, на Ближнем Востоке, в Африке. И внутри страны у него нарастают очень большие проблемы с оппозицией на фоне обвала лиры. В ситуации, когда в стране валютный кризис и галопирующая инфляция, такого рода позитивные новости нужны любому лидеру», – говорит собеседник.

«По идее, в подобных украинской ситуациях посредник даже необходим. И, как правило, в такой роли выступает нейтральное государство. Но даже если мы хотим его найти, то лучше поискать где-нибудь в Швейцарии, Австрии или Финляндии. Эрдоган не является нейтральным игроком в глазах России. У него есть своя позиция по Крыму и другим вопросам, которая Россию совершенно не устраивает. Так что это не идеальный посредник. А вот для Украины он подходит вполне», – считает Станислав Ткаченко.

 Ранее президент Турции в интервью турецким журналистам сообщил о своем намерении выступить посредником в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле оставили без комментариев предложение президента Турции. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ не является стороной конфликта по Донбассу. Там есть две стороны – это Киев и ЛДНР. 

В то же время украинская сторона высказала свое согласие на участие турецкого лидера в их диалоге с Москвой. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал единственное условие: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.

Напомним, в прошлую среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.

Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Ракетный обстрел повредил здания на базе США в Сирии

16.09 / В Кирове открыли первый технопарк «Кванториум»

28.04 / Американско-украинский деловой совет поддержал инициативу запуска Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом при ГФС

12.09 / В Белоруссии сказали, кто финансирует «женские марши»

22.10 / ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе

27.08 / Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани

11.09 / Глава курганской ОП не подтвердил подкупа избирателей на голосовании

06.10 / “Невероятно красивая”, “Охеренная”. Дорофеева снялась в огромном декольте

28.01 / Он лишь был самим собой – FP объяснил, почему американцам не стоит винить Россию за Трампа

16.09 / Землетрясение в КНР привело к утечке более 150 тонн крепкого алкоголя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика