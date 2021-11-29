Космос должен идти на посадку

Роскомнадзор назвал компании, которых «закон о приземлении» обязывает открыть представительства в РФ. Он дает возможность государству «приземлять» кого угодно.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Летом этого года был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации».

Для человека, живущего в интернете, само название этого закона звучит нелепостью, вызывающей головную боль. Читаешь его раз, читаешь второй, третий — всё равно не понимаешь.

Деятельность иностранных лиц — где? В интернете? Или на территории?

Интернет — это глобальная многоязычная сеть, где нет границ, виз и национальных паспортов, а территория — это ограниченное столбиками и колючкой пространство. Они не совпадают!

Интернет и территория лежат в разных измерениях. Смысл безграничного интернета именно в отрыве от территории с ее границами. Для территории нужен паспорт, прописка, куар-код, единственная идентичность, для интернета нужен только компьютер и браузер, а идентичностей там может быть сколько угодно. Интернет — это другой, второй, виртуальный мир, созданный как альтернатива первому, реальному.

Понятие пребывания человека в одной точке в интернете отменено. Если я, находясь в Москве, пишу письма с почтового сервиса posteo.de, чьи серверы находятся в Германии, — где я нахожусь?

Если человек физически находится в одной стране, а работает в интернете на сервисе, чьи серверы находятся в нескольких странах, — то где он находится?

Это сложные психологические и юридические вопросы соотношения двух реальностей, которые невозможно решить бюрократической ловушкой, ударом кулака по столу или топанием ног об пол.

Само понятие «иностранных лиц» относительно интернета — абсурдно. В интернете нет иностранных лиц, потому что нет государств, а без разделения на государства какие могут быть иностранные лица? Есть просто люди.

Закон получил краткое название — «закон о приземлении». Оно — точное. Летаете? Мы вас приземлим. Мы перетащим вас из вашего виртуального мира в наш реальный, из мира цифровых коммуникаций в мир бумажных отчетов, которые вы будете писать, никуда не денетесь. Это — попытка взять интернет за шкирку, вытащить его из всех его продвинутых «облаков» и областей и прибить гвоздями к «территории» — здесь будете сидеть в своей конторе, как все наши привычные росгоспланы и росгосужасы издавна сидят. Так проще вас пересчитать по головам и контролировать.

22 ноября Роскомнадзор сказал названия компаний, которых «закон о приземлении» обязывает до 1 января 2022 года открыть представительства в России. Это

Google,

Meta (Facebook),

Apple,

Twitter,

TikTok,

Telegram,

Zoom,

Viber,

Spotify,

Likee,

Discord,

Pinterest,

Twitch.

Это большие компании, и может показаться, что закон не имеет отношения к компаниям меньшего размера, сетевым общинам, просто людям. Но это не так. В преамбуле закона заложена возможность расширения его действия. «Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы деятельности иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами, иностранных граждан, лиц без гражданства…» То есть закон распространяется на всё зарубежное — и дает возможность государству «приземлять» кого угодно.

Сейчас под действие закона попали сервисы, имеющие 500 тысяч и более посетителей в сутки на протяжении трех месяцев. Но эту цифру можно со временем уменьшить, расширяя действие закона. Мы знаем голосовальную машинку на Охотном ряду — она это сделает в пять минут.

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Закон в его нынешнем виде еще не заработал, а его создатели уже лелеют сладкие мечты. 23 ноября глава Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн сказал «Парламентской газете», что «представленный список компаний не является окончательным. Регулярно появляются новые интернет-ресурсы, набирают аудиторию уже существующие, поэтому список будет обновляться». «Его коллега по IT-Комитету Антон Горелкин предположил, что следующим может стать поисковик Bing, разработанный компанией Microsoft».

Защищенный почтовый сервис Tutanota является юридическим лицом? Является. Значит,

пусть открывает представительство в России, чтобы было, у кого потребовать сливать переписку. В Германии их не достанешь, а на Лубянке или Воздвиженке — без проблем.

Форум свободной РФ не является юридическим лицом? Неважно, всё равно должен открыть подотчетную ФСБ контору в России.

Иностранные граждане — это вообще все: Ричард Столлман, Билл Гейтс, Лео Месси, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко… У некоторых иностранных жителей есть сайты, которые посещают сотни тысяч человек в сутки. Пусть они тоже открывают конторы в России: «Представительство сэра Пола Маккартни», «Аккредитованный агент Илона Маска при Роскомнадзоре». Это смешно звучит, но только до тех пор, пока российское государство не возьмется за это бессмысленное дело.

Закон обязывает подпадающие под его действия компании и лица устанавливать на свои сайты указанный Роскомнадзором софт для подсчета аудитории и открывать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, чтобы российский интернет-жандарм в любой момент имел их всех перед собой сидящими на стульях в его приемной.

Это требование явиться и зарегистрироваться — требование о добровольной сдаче: «Все подняли руки и сдаемся!».

Митинг против цензуры в интернете и блокировки Telegram в России. Москва, 2018 год. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Контролем над интернетом озабочено не только российское государство, другие тоже. Евросоюз накладывает огромные штрафы на Google, португальский суд недавно потребовал закрыть 17 каналов Telegram, имеющих более десяти млн подписчиков, в Бразилии вокруг стримингового сервиса yout.com и его создателя Джонатана Надера разворачивается юридическая битва, академические издательства Elsevier и Wiley добиваются через суд от индийских провайдеров, чтобы они заблокировали доступ к свободным научным библиотекам Sci-Hub и Libgen. Два мира пытаются найти границы друг друга и ищут баланс отношений. Но в РФ происходит другое.

В РФ государство грубо впирается в интернет с механизмами подавления и слежки, судит и сажает людей за посты и перепосты (причем следователи роются в Сети, отыскивая посты трехлетней давности), заставляет людей и СМИ отмечать самих себя как «иноагентов», блокирует сайты сотнями и тысячами и последовательно пытается прибрать интернет к рукам, обкорнать его, вогнать в удобную для себя убогую форму. Государство то требует от vpn-сервисов ограничивать доступ к запрещенным сайтам, то вводит ограничения на использование VyprVPN и Opera VPN, то заявляет (20 июня этого года) о том, что «в соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Централизованное управление децентрализованным по самой своей сути интернетом — это и есть их навязчивая идея, их мечта.

Ничего этого не будет, потому что интернет развивается быстрее, чем они пишут запретительные законы и клепают свои решетки, и в безграничной Сети всегда будут огромные пространства, куда человек сможет уходить от слежки и ограничений. Они и теперь есть и развиваются — l2p, Yggdrasil, Федерация. Но вторжение в центральные области тонкого и сложного цифрового мира верзилы с дубинкой, одержимого ненавистью к свободе и манией контроля, способно причинить этому миру ущерб.

Интернет ничем не обязан российскому государству.

Он возник и развивался вне его воли и вне его власти. Механизмы интернета, софт, который необходим для него, созданы не в России. Среди браузеров нет ни одного, созданного в России, — единственный подлинно-российский браузер Ariadna от компании AMSD много лет назад не выдержал конкуренции с Internet Explorer и погиб. Государство, кстати, тогда отнеслось к его гибели с полным безразличием или, скорее всего, просто не узнало о ней. Язык html, DNS, стек протоколов TCP/IP, протокол BitTorrent и вообще всё, из чего состоит и что представляет собой интернет — создано без участия российского государства. Винтон Серф, создавший TCP/IP, Марк Андриссен, создавший первый браузер Mosaic, Тим Бернерс-Ли, придумавший World Wide Web, — все они никаких отношений с российским государством не имели и работали не для него. И теперь это государство пытается влезть в не им созданный мир, поломать и подчинить его.

Зачем им нужны представительства интернет-компаний и интернет-сервисов в России? Очень просто, они сами про это говорят: для принятия «мер на территории РФ по ограничению доступа к информации и (или) удалению информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ на информационном ресурсе». То есть для цензуры в мировом масштабе. А если еще проще, то чтобы было, кого судить, арестовывать и брать в заложники.

Они оправдывают «закон о приземлении» тем, что нужно защищать российских пользователей. То есть: от пыток мы вас защищать не хотим и не будем, а от Google — защитим!

Алексей Поликовский, Обозреватель «Новой»

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