Мнение: Помнить про Индию!

Что напоминает нынешняя глобальная истерия вокруг “омикрона” во всем мире? Ведь уже спешно организуется стихийная “транспортная блокада” ЮАР (где омикрон как бы “бушует”), Израиль и Британия уже запрещают въезд-выезд, у нас какие-то думские идиоты уже истерично требуют закрыть туризм… с Египтом! Почему с Египтом? Да потому что Африка! Железная логика. Мой школьный приятель Коля как раз сейчас в Египте, бедняга – прожигает там отгулы от своего ЖЭКа, накопленные за время своей ударной работы в периоды московских локдаунов. Хорошо, хоть успел улететь…

Но вообще – дурдом, все дураки мира дружно стоят на ушах. Так вот, ближайший аналог – совсем недавний. Май этого года: ровно такую же вакханалию устроили мировые СМИ по поводу Индии. Ну, вы помните: в Индии, дескать, 400 тысяч “заражений” в день, массовый падёж индусов, трупы сплавляют по Гангу, в индийских городах заканчиваются дрова, чтобы сжигать трупы… – целый вал страшилок, все на первых полосах во всех мировых новостных агентствах. Паника!

И что было дальше? Пара недель, и – хоп! Всемирный интерес к Индии исчезает также внезапно, как и появился. А сейчас про Индию вообще никто даже не вспоминает. Хотя могли бы, там ведь ситуация сейчас – интересней некуда. От майских пиков заражений в 414 тыс. в день – сейчас индусы бодро рапортуют о… 8 тыс. в день (это на страну в 1,4 млрд. населения, 10 Россий).

Падение в 50 (пятьдесят!) раз за полгода. Каково? Неужели миру неинтересно, как это так получилось у Индии? По смертям ведь – та же картина. На пиках, даже еще в июне – до 7 тыс. в день, сейчас – в среднем 300. В 20 с лишним раз. 300 в день в Индии – это как если бы у нас в России умирало от ковида не 1200, а 30 человек в день.

Поклонники вакцин сразу вскинутся – “это, наверно, в Индии хорошо провели вакцинацию!” Как бы не так: двумя вакцинами там обколото… 32% населения – то есть даже меньше, чем в России.

Но Индия мировые СМИ не интересует ни разу – у нас нынче все внимание на штамм “омикрон” и ЮАР. И больше всего на меня производит впечатление рефрен, который звучит у львиной доли “экспертов”: “новый африканский штамм, ВОЗМОЖНО, пробивает вакцинную защиту; ЗНАЧИТ, всем нам надо больше и чаще прививаться!”

Дебилы неисправимы.