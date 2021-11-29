Юлия Паршута огорчила поклонников новостью о заражении коронавирусом

Популярная певица Юлия Паршута разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой пояснила о своем заболевании коронавирусной инфекцией. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.

Главной визуальной составляющей публикации Юлии Паршуты стало селфи, снятое в одной из комнат её квартиры. На снимке экс-вокалистка поп-группы “Инь-Ян” позирует сидя в теплом домашнем свитере, при этом на ней отсутствуют как макияж, так и укладка прически. В глазах красавицы, обращенных в объектив камеры, очевидно присутствуют грусть и разочарование. Несколько пессимистичное фото певица сопроводила откровениями, из которых выяснилось, что COVID-19 заставил её отменить запланированный на самое ближайшее время концерт. Хозяйка аккаунта извинилась перед своими поклонниками, вынужденными лишиться возможности насладиться пением любимицы, и анонсировала перенос мероприятия на более позднюю дату – 23 декабря текущего года. Исполнительница также заверила, что все приобретенные ранее билеты будут действительны и в упомянутый день. “Пожалуйста, берегите себя и своих близких!” – призвала фолловеров звезда.

Все посетители микроблога прониклись непростой ситуацией со здоровьем Юлии Паршуты и пожелали ей скорейшего выздоровления. К слову, несколько подписчиков пообещали красотке, что на концерте, который пройдет в анонсированную ей дату, поддержка поклонников будет еще более надежной и энергичной. За считанные часы публикация набрала более 15 тысяч “лайков”.