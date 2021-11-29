 

Как следует изменить рацион, расскажет лицо: признаки избытка сахара, молока и глютена

29.11.2021, 22:04, Разное
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Каждый человек хочет, чтобы у него была свежая и здоровая кожа лица. Однако далеко не все знают, что на ее состояние может негативно повлиять избыток в организме сахара, молока, глютена и алкоголя. То есть ваш внешний вид напрямую зависит от правильного рациона.

Как пища влияет на цвет лица

Из-за чрезмерного потребления сахара, молока, алкоголя и глютена в организме человека происходит цепная реакция. В результате такой реакции кишечник перестает получать необходимые питательные вещества в достаточном количестве. Это приводит к развитию в нем воспалительных процессов, которые проявляются в появлении на лице пятен и прыщей, а также в быстром старении кожи. Все это происходит из-за возникшего дефицита строительного материала, благодаря которому каждые четыре-шесть недель происходит создание новых клеток кожи. Речь идет о нехватке таких веществ:

протеина, укрепляющего кожу; ненасыщенных жирных кислот, делающих ее эластичной (это, прежде всего, рыба, растительное масло); витаминов, способствующих устранению повреждений; воды, удерживающей кожу в тонусе.

От чего еще зависит состояние кожи лица

Конечно, проблемы на коже лица нельзя объяснять исключительно плохой диетой. Появление пятен, прыщей и морщин также зависит и от наших генов, мимики, ультрафиолетового излучения. На цвет лица влияют и вредные привычки, например, курение. Большую роль играет также недосыпание. И все-таки морщин и пятен на лице становится намного больше, если вы питаетесь неправильно. Поэтому по лицу человека можно понять, есть ли у него проблемы с пищеварением. Особенно заметные следы составляют сахар, молоко, алкоголь и глютен.

Правда, следует отметить, что у всех людей кожа разная, поэтому у всех она по-разному реагирует на вышеперечисленные продукты. У кого-то появление покраснения и морщин может вызвать небольшое количество этих продуктов, а у кого-то негативная реакция на них проявляется не так явно. Но в любом случае это сигнал к тому, что нужно нормализовать свое питание.

Безглютеновая диета

Чтобы справиться с проблемами кожи лица, специалисты советуют сесть на диету продолжительностью четыре недели. На этот период вы должны полностью или хотя бы максимально исключить из своего рациона сахар, молоко, алкоголь и глютен. Вы заметите, что исчезнут прыщи, пятна, станет меньше морщин. Однако если вы хотите добиться хорошего омолаживающего эффекта, лучше отказаться от указанных продуктов на все время диеты.



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