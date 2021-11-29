Эти трикотажные модели нельзя считать актуальными в новом сезоне: главные антитренды зимы 2021/2022 и чем их заменить

С наступлением зимы модницы традиционно достают с полок шкафов вязаные свитеры, кардиганы, водолазки и трикотажные джемперы. Пришла пора утепляться. Но уверены ли вы, что изделия, имеющиеся в вашем гардеробе, по-прежнему актуальны? Некоторые трикотажные модели в наступившем сезоне перешли в разряд “антитрендов”. Поговорим о безнадежно устаревшем трикотаже, а также о вещах, которые пришли на смену.

Антитренд: тонкий джемпер в обтяжку

Тонкие джемперы полуприталенного силуэта с глубокими вырезами в наши дни потеряли свою актуальность. А все потому, что миром правит силуэт оверсайз и грубая текстура. Конечно, модель из тонкого трикотажа может стать отличной подложкой для многослойного образа, но она всегда будет уступать той же водолазке. Если же вы наденете тонкий джемпер поверх рубашки, это решение станет нелестным для вашей фигуры.

Тренд: джемпер оверсайз из плотной пряжи

Заменить вышедшее из моды изделие можно плотными и объемными аналогами. Цвет, фактура и узоры при этом не имеют значение. Вырезы у актуальных джемперов тоже вариативны: под самое горло, V-образный, воротник-поло, а также старая добрая лодочка.

Последняя актуальна по той причине, что модницы в наши дни обожают открывать одно плечо. Модель оверсайз прячет изгибы фигуры, поэтому велик соблазн показать хотя бы ключицу.

Антитренд: джемпер с рукавом “летучая мышь”

И хотя объемный трикотаж в моде, это не касается модели рукавов “летучая мышь”. Силуэт оверсайз в актуальных джемперах достигается за счет увеличения объема всего изделия. Частично объемные варианты не вписываются в концепцию расслабленного стиля.

Тренд: джемперы и свитеры с длинными рукавами

Актуальные рукава трикотажных изделий должны быть не только объемными, но и длинными. Такими, чтобы полностью закрывали пальцы или даже немного свисали. Этот модный трюк производит впечатление вальяжной небрежности и дополнительно закрывает ладони от холода.

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Антитренд: удлиненный тонкий кардиган без пуговиц

Как вы уже поняли, эра тонкого трикотажа осталась в прошлом. Поэтому все тонкие кардиганы, имеющиеся в вашем гардеробе, должны быть благополучно перемещены в кладовку до лучших времен. Особенно это касается удлиненных моделей без пуговиц, которые раньше использовались в качестве накидки поверх комплекта из джинсов и футболки.

Тренд: плотный объемный кардиган с большими пуговицами

А вот кардиганы плотной вязки силуэта оверсайз пользуются особой любовью модниц. Длина, которая открывает верхнюю часть бедер, хорошо смотрится в комбинации с джинсами с высокой посадкой. Кстати, кардиганы грубой вязки с большими пуговицами можно носить поверх топа, а можно использовать вместо блузы. Особенно ценятся принтованные изделия и модели пастельных оттенков.

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Антитренд: свитер с воротником-хомут

Конечно, ни одна зима не обходится без теплых и уютных свитеров. Только вот в разделе актуальных нет моделей с воротником-хомутом. Эта декоративная деталь совсем недавно считалась ультрамодной, но дизайнеры решили от нее отказаться.

А все потому, что драпирующийся вокруг шеи широкий ворот совсем не защищает вашу шею от ветра. С этим гораздо лучше справляется воротник-стойка. Да и излишний объем в верхней части изделия портит впечатление. Чем же заменить вышедший из моды свитер?

Тренд: объемный свитер с воротником-стойкой, укороченный свитер

Трендовые модели свитеров отвечают условиям из предыдущих категорий: плотная грубая вязка, силуэт оверсайз, длинные рукава. Воротник-стойка может быть как традиционным двухслойным, так и однослойным, плотно сидящим вокруг шеи. Также в моде укороченные объемные свитеры, которые идеально подходят в пару к джинсам или брюкам с завышенной талией.

Тренд: джемперы с необычными рукавами

Если вы ищете чего-то более креативного и необычного, обратите внимание на джемперы с декоративными сетчатыми вставками или со шнуровкой на рукавах. Только помните, что такие модели лучше выбирать в нейтральных оттенках. Они сами по себе достаточно заметные.