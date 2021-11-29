Появление штамма коронавируса “Омикрон” требует срочной реакции международного сообщества – главы минздравов G7

“Согласно первым проведенным оценкам, международное сообщество столкнулось с угрозой нового, быстро передающегося варианта COVID-19, что требует срочных действий”, – отмечается в сообщении.

Министры G7 планируют в ближайшие недели тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международными партнерами, чтобы мониторить и делиться информацией о штамме “Омикрон”. Главы Минздравов стран “Большой семерки” договорились вновь встретиться в декабре.

В заявлении подчеркивается, что министры “высоко оценили примерную работу Южной Африки как в деле обнаружения нового варианта, так и предупреждения других о нем”.

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и Великобритания. Последняя председательствует в объединении в 2021 году.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 29 ноября, в мире подтвердили почти 261,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло около 5,2 млн человек.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

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