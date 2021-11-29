Мнение: О требованиях Греты Тунберг

В этом году шведская экоактивистка Грета Тунберг, как мы помним, «вернулась» на большую сцену после года учёбы в школе. И это придало сил борцам за «всё зелёное». Настолько, что экологические требования стали ужасно неэкологичными, перейдя в плоскость конкретных цифр и фактов.

И хотя климатический саммит в Глазго по большей части провалился, «экоактивисты» не сдаются. И требуют…

А во что же выльются их требования жить в соответствии с нормами Парижского соглашения по климату, где выброс на одного человека не должен превышать 2,9 тонн СО2 в год?

Вот инфографика от швейцарском Credit Suisse. Там подсчитали, как примерно должен будет жить европеец при «развитой зелёной повестке».

Итак, что разрешено?

Гигиена и питание:

– душ 3 раза в неделю, по 8 минут;

– машинная стирка 2 раза в неделю, по 1 часу;

– курятина 2 раза в неделю по 100 грамм (10,4 кг в год);

– сыр 1 раз в неделю 25 грамм (1,3 кг в год);

– кофе запрещён.

Спорт и развлечения:

– занятия на беговой дорожке в спортзале – 3 раза в неделю, по 30 минут;

– просмотр ТВ или интернет-пользование – ежедневно, по 2 часа;

– компьютерные/видео игры запрещены.

Покупка одежды:

– 2 пары джинсов и 3 рубашки ежегодно.

Путешествия:

– 1 авиаперелет ежегодно, эконом-классом;

– 5000 км ежегодного проезда на электрическом транспорте.

отсюда

Это даже хуже, чем во многих странах «третьего мира»!

Риторический вопрос: а сами европейцы готовы к такому?

Или будут откупаться от природы, перекладывая на других свой «углеродный налог»?

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