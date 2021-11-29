 

Мнение: О требованиях Греты Тунберг

29.11.2021, 21:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В этом году шведская экоактивистка Грета Тунберг, как мы помним, «вернулась» на большую сцену после года учёбы в школе. И это придало сил борцам за «всё зелёное». Настолько, что экологические требования стали ужасно неэкологичными, перейдя в плоскость конкретных цифр и фактов.

И хотя климатический саммит в Глазго по большей части провалился, «экоактивисты» не сдаются. И требуют…

А во что же выльются их требования жить в соответствии с нормами Парижского соглашения по климату, где выброс на одного человека не должен превышать 2,9 тонн СО2 в год?

Вот инфографика от швейцарском Credit Suisse. Там подсчитали, как примерно должен будет жить европеец при «развитой зелёной повестке».

Итак, что разрешено?

Гигиена и питание:
– душ 3 раза в неделю, по 8 минут;
– машинная стирка 2 раза в неделю, по 1 часу;
– курятина 2 раза в неделю по 100 грамм (10,4 кг в год);
– сыр 1 раз в неделю 25 грамм (1,3 кг в год);
– кофе запрещён.

Спорт и развлечения:
– занятия на беговой дорожке в спортзале – 3 раза в неделю, по 30 минут;
– просмотр ТВ или интернет-пользование – ежедневно, по 2 часа;
– компьютерные/видео игры запрещены.

Покупка одежды:
– 2 пары джинсов и 3 рубашки ежегодно.
Путешествия:
– 1 авиаперелет ежегодно, эконом-классом;
– 5000 км ежегодного проезда на электрическом транспорте.
отсюда

Это даже хуже, чем во многих странах «третьего мира»!

Риторический вопрос: а сами европейцы готовы к такому?

Или будут откупаться от природы, перекладывая на других свой «углеродный налог»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Десятки российских банков ждет крах из-за пандемии коронавируса

23.10 / Врач Шамалов назвал опасное последствие инсульта

22.09 / Мнение: О последнем шансе Путина

13.08 / Капуста в России подорожала в 4 раза: сотрудник продуктовой сети наглядно показал рост цен

01.10 / Курбан Омаров заявил, что до женитьбы он дружил с Ксенией Бородиной

11.03 / Власти Москвы согласовали дизайн ТПУ “Селигерская”

24.07 / Рекорд в выметании

22.07 / Дженсен Эклс показал последний снимок со съемок “Сверхъестественного”: Все написано на наших лицах

24.03 / Китай заявил о потенциальном союзе с Россией в ответ на санкции в связи с ситуацией в Синьцзяне

21.09 / Эксперт: Жестокость действий белорусских силовиков не дает ожидаемого эффекта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика