 

Судоходство по Керченскому проливу приостановили из-за непогоды

29.11.2021, 21:42, Новости дня
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Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому сейчас невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов, сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто», – передает ТАСС со ссылкой на Кравченко.

Сейчас скорость ветра составляет 15 метров в секунду, а, согласно данным синоптиков, погода будет лишь ухудшаться, ветер поднимется до 18 метров в секунду.  Из-за непогоды в Крыму несколько деревьев оказались повалены ветром.

Главное управление МЧС РФ по Республике Крым ранее сообщало о сильных дождях, снеге в горах и ветре порывами до 35 метров в секунде на протяжении всей недели. Местным жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. 



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