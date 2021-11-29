Судоходство по Керченскому проливу приостановили из-за непогоды

Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому сейчас невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов, сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто», – передает ТАСС со ссылкой на Кравченко.

Сейчас скорость ветра составляет 15 метров в секунду, а, согласно данным синоптиков, погода будет лишь ухудшаться, ветер поднимется до 18 метров в секунду. Из-за непогоды в Крыму несколько деревьев оказались повалены ветром.

Главное управление МЧС РФ по Республике Крым ранее сообщало о сильных дождях, снеге в горах и ветре порывами до 35 метров в секунде на протяжении всей недели. Местным жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от выхода в море, горы и на набережные.