Лучшим молодым врачом РФ стала студентка из УрФО

Победителем всероссийского конкурса «Студент года. Медики», финал, которого прошел в Ханты-Мансийске, стала студентка Тюменского государственного медицинского университета Мария Киселева.

В конкурсе принимало участие 100 лучших молодых врачей из 24 регионов России, передает URA.RU.

Участниками итогового очного этапа стали студенты-медики, имеющие особые успехи в медицинской сфере: научные работы, исследования, статьи и патенты. За 3 дня финальных конкурсных испытаний они не только представили учебные и научные достижения, рассказали о своем пути в профессию, но и попробовали себя в роли популяризатора своих научных интересов.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков в своем выступлении отметил, что лауреаты конкурса смогут принять участие в самой престижной научно-практической конференции в РФ «Медицина и качество – 2021».

Наставниками участников и экспертами финалистов конкурса являлись ведущие медицинские специалисты в России. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время подведения итогов конкурса не преминул возможности пригласить молодых врачей на работу в Югру. «У нас для вас есть замечательные рабочие места, условия и больницы с современным оборудованием. Возвращайтесь в Югру после того, как завершите свое обучение, мы вас ждем», – подчеркнул он.

Ранее стало известно имя российской участницы на конкурсе «Мисс Вселенная».