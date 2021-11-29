Значимые люди – Личное мнение

Вчера в очередной раз открылся каток на Красной площади перед ГУМом. Не знаю, кто придумал его и спонсирует, но человек этот обладает отменным чувством юмора и иронии.

Это ж надо было придумать собрать всех вместе. Ну, тех, кто сам считает себя звзздой, а на самом деле — вот:



Фото: Соцсети

Пришли люди из нулевых. Из 90-х. Притащились с детьми на открытие, как на праздник.

Смотрят, как Танечка Навка откаталась на руках у Петра Чернышёва.

Лица приглашённых просто прекрасны. На любого смотри — колоритнейший персонаж:



Фото: Соцсети

Вот только беда — настолько далеки они от народа, что кроме недоумения ничего вызвать не могут.

Кто эти Снаткины, Кустеровичи, Пересильды?! Малахов, Михалкова, Стеша Маликова!

Даже те, кто смотрит Первый канал, продвинулись дальше. Это же какая-то тусовка соседей обособленного ЖК. Дом давно обветшал, фасады в подтёках. А жильцы с манерами продолжают считать себя городской элитой.

Пуховики Прада, шарфы Дольче Габбана. Кто так сегодня ходит? Ещё бы сундук Луи Виттон поставили на коньки!



Фото: Соцсети

Забавно наблюдать, как светятся лица присутствующих — они выражают уверенность в своей неимоверной значимости. Их пригласили вчера, а вас, простой люд, пустят на каток только сегодня.

Поняли? Бе-бе-бе. Сначала — они, а вы — сегодня. Это так ржачно.

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