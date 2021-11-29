Мнение: Право голоса – только для привитых!

На референдум по поводу гражданских прав “только для привитых” были допущены только привитые

На выходных в Швейцарии прошел референдум (у них там референдумы – дело обычное, все время проводятся по самым разным вопросам). Однако тут дело было особое: референдум проводился в период захватившей мир «новой нормальности», и был посвящен как раз «новой нормальности». Жителей страны просили высказать свое отношение к «дополнительным мерам правительства по борьбе с коронавирусом», в частности – насчет введения «прививочных сертификатов», то есть по сути – тех же «куар-кодов».

Швейцарская демократия, увы, тоже оказалась несовершенной: ведь получилось, что швейцарцев просили высказаться о введении куар-кодов уже после того, как их ввели; по сути, их попросили узаконить уже сложившуюся практику (согласно которой большинство общественных мест в Швейцарии можно посещать только по предъявлении куар-кода, т.е. того же «прививочного сертификата»). Как уже сообщили, референдум закончился победой правительства, Клауса Шваба и нового мирового Порядка: швейцарцы проголосовали «за» в соотношении 62 на 38%.

Но – с одним интересным нюансом: как оказалось, на множестве участков для голосования (расположенных, естественно, в общественных местах) было установлено ограничение – на них люди без куар-кода для голосования… не допускались. Вот фото с одного из таких участков в Базеле:

Надпись гласит: «На участок допускаются только люди с действительным ковид-сертификатом».

(фото отсюда)

То есть на голосование по поводу допустимости ограничения прав для людей без ковид-сертификата люди без ковид-сертификата не допускались! В науке это называется «логический круг», друзья. Считается одной из типовых «ошибок разума».

Ну а на юридическом языке это называется проще – мошенничество. Впрочем, все это неудивительно: нет такого преступления, на которое не пойдут сторонники «новой нормальности». Швейцарцев жалко; их, конечно, знатно поимели.

UPD. Ну а для тех, кому “про Европу нам неинтересно” – просто напомню, что подобная мера активно обсуждалась в ЦИК и АП уже у нас – прямо нынешним летом, перед выборами в ГосДуму. Вполне всерьез намеревались не допускать к голосованию людей без отрицательного ПЦР-теста или непривитых – резонно полагая, что если кто не прививается, то тот, скорее всего, также против Путина и “Единой России”. Нахрена таких пускать?