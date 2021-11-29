Мнение: Китайская компания требует с Украины 4,5 млрд. долларов

Ожидаемая зрада подкралась.

Китайская компания официально требует от Украины через Гаагу компенсацию в 4,5 млрд долларов за отжатие уже фактически купленного китайцами предприятия "Мотор-Сич".

Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич", через суд в Гааге добивается от Киева выплаты компенсации за убытки, говорится в заявлении компании.

"Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы <…> представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в Арбитражный суд по делу "Мотор Сич" Постоянного Арбитражного суда в Гааге в соответствии с установленными процедурами", — сказано в документе, опубликованном в соцсети WeChat.

Отмечается, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".

"В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США", — указано в заявлении. Подчеркивается, что это может быть не финальная сумма.

"Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", — добавили в китайской компании.

Руководство Beijing Skyrizon отметило, что надеется на добрую волю и примирение, но не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в государственную собственность. После этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал соблюдения законных прав китайских инвесторов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о трехлетних санкциях против акционеров, в частности, они коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, комментируя это, заявил, что в Пекине рассчитывают на обеспечение Киевом законных интересов и прав китайских компаний. В Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment ограничения назвали необоснованными.

https://ria.ru/20211129/kitay-1761202284.html – цинк

Вполне ожидаемая реакция Китая, который конечно не оставит без ответа действия американских марионеток на Украине, которые уже после заключенного соглашения по "Мотор-Сич" после звонка из Вашингтона разорвали сделку и фактически кинули китайцев на деньги, продемонстрировав реальную "инвестиционную привлекательность Украины".

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