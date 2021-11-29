 

Мнение: Китайская компания требует с Украины 4,5 млрд. долларов

29.11.2021, 21:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ожидаемая зрада подкралась.
Китайская компания официально требует от Украины через Гаагу компенсацию в 4,5 млрд долларов за отжатие уже фактически купленного китайцами предприятия "Мотор-Сич".

Beijing Skyrizon, китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич", через суд в Гааге добивается от Киева выплаты компенсации за убытки, говорится в заявлении компании.

"Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы <…> представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в Арбитражный суд по делу "Мотор Сич" Постоянного Арбитражного суда в Гааге в соответствии с установленными процедурами", — сказано в документе, опубликованном в соцсети WeChat.
Отмечается, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".
"В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США", — указано в заявлении. Подчеркивается, что это может быть не финальная сумма.

"Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", — добавили в китайской компании.
Руководство Beijing Skyrizon отметило, что надеется на добрую волю и примирение, но не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в государственную собственность. После этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал соблюдения законных прав китайских инвесторов.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о трехлетних санкциях против акционеров, в частности, они коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, комментируя это, заявил, что в Пекине рассчитывают на обеспечение Киевом законных интересов и прав китайских компаний. В Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment ограничения назвали необоснованными.

https://ria.ru/20211129/kitay-1761202284.html – цинк

Вполне ожидаемая реакция Китая, который конечно не оставит без ответа действия американских марионеток на Украине, которые уже после заключенного соглашения по "Мотор-Сич" после звонка из Вашингтона разорвали сделку и фактически кинули китайцев на деньги, продемонстрировав реальную "инвестиционную привлекательность Украины".

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Коронавирус может внедрять свою ДНК в хромосомы человека

31.01 / В незаконной акции в Москве участвовали 2 тыс. человек

15.02 / Ученые рассказали о квантовом бессмертии человеческой души

14.08 / В детском саду Татарстана ребенок сломал позвоночник

25.06 / Forbes составил рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40, и Ксения Собчак с Ольгой Бузовой не на первом месте

08.12 / Эффективность и безопасность оксфордской вакцины от COVID-19: полный промежуточный отчет

22.07 / В Киеве перекрыли станцию метро

27.01 / Михаилу Ефремову в тюрьме дали прозвище «дядя Миша»

02.11 / Диетолог Леонов рассказал, в каких случаях нельзя есть картофель

11.03 / ЕС и Россия: Брюсселю пора учиться говорить на языке силы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика