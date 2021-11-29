Памятник боевому братству. В Банги увековечили российских инструкторов

В столице Центральноафриканской Республике городе Банги установлен памятник российским специалистам и бойцам правительственной армии. Скульптурная композиция создана в честь победы над террористическими группировками «Коалиции патриотов за перемены» в конце прошлого и начале этого года. Тогда банды террористов пытались прорваться в Банги, чтобы совершить переворот, сбросить избранное народом правительство и погрузить республику в анархию, огонь и кровь. Однако боевики были остановлены солдатами правительственных сил, неоценимую помощь которым оказали россияне, которых часто относят к специалистам «ЧВК Вагнера». Русские организовали оборону страны, наладили боевую подготовку местных солдат, в результате чего африканские военные отбили нападение, перешли в контрнаступление и разгромили террористические группировки, рвавшиеся к столице, а затем и освободили территорию страны.

Памятник будет торжественно открыт при участии посла Российской Федерации и президента страны Фостен-Арканжа Туадера.