Депутата Рашкина проверят на причастность к сокращению популяции амурского тигра

Депутат Госдумы Валерий Рашкин подозревается в незаконной охоте на амурского краснокнижного тигра. После задержания народного избранника с тушей лося в автомобиле правоохранительные органы заинтересовались поездками депутата в Приамурье.

По информации силовиков, Рашкин может быть причастен к убийству тигра, найденного неделю назад в Амурской области. Тело животного было обнаружено на лесной дороге без видимых признаков насильственной смерти. Как установила судмедэкспертиза, амурский тигр предположительно был задушен человеческими руками. На месте происшествия полицейские также нашли нагрудный значок КПРФ и пустую чекушку водки.

«Есть основания полагать, что депутат Рашкин может быть замешан в ряде эпизодов незаконной охоты на редких животных. После случае в Саратове появились свидетели, которые неоднократно видели машину Рашкина и его самого в Амурской области. График его рабочих поездок в регион удивительным образом совпадает с датами, когда были найдены трупы амурских тигров», — заявила официальный представитель МВД.

Сотрудники правоохранительных органов намерены снять отпечатки депутата и сопоставить их с отпечатками найденными на шее недавно убитого тигра.

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