Биолог Баранова рассказала об опасности редкого секса для мужчин

Биолог Анча Баранова пояснила об опасности редкого секса для мужчин. Дело в том, что в этом случае падает подвижность сперматозоидов.

По словам Анчи Барановой, треть проблем с бесплодием у пар связана с представителями сильного пола. На подвижность сперматозоидов негативно влияет окружающая среда, вредная еда, а также низкий уровень тестостерона, половые заболевания и нарушения в работе эндокринной системы. Помимо этого, причиной может стать и редкий секс.

Биолог не рекомендует мужчинам после 40 лет планировать детей, так как после этого возраста в организме увеличивается риск мутаций. Очень часто у таких отцов рождаются дети с аутизмом или синдромом Дауна. При этом, если мужчины все же хотят в этом возрасте детей, следует обязательно консультироваться со специалистом, который поможет обнаружить проблему до зачатия.

Источник: www.gazeta.ru