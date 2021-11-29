 

Ученые сообщили о снижающем риск смерти оптимальном времени для завтрака

29.11.2021, 21:10, Разное
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Американские исследователи провели анализ ранее проведенных исследований, посвященных связи времени утреннего приема пищи и риска преждевременной смерти. На основании его результатов исследователи определили временной период, оптимальный для завтрака.
Возглавляемые Ашимой Кант ученые, представляющие Городской университет Нью-Йорка, проанализировали данные, полученные в результате двух масштабных научных работ в упомянутой отрасли. Первая из них была проведена еще в 1988-1994 годах, а вторая – немного позже, в 1999-2014 годах. В общей сложности исследования охватили около 34 тысяч жителей США разных возрастов и социальных категорий. В исследовательских работах анализировалась динамика развития здоровья участников в контексте продолжительности жизни, при этом одним из ключевых факторов являлось время суток, уделяемое последними для завтрака. В итоге выяснилось, что имеется прямая корреляция между приверженностью к наиболее раннему приему пищи и снижением риска преждевременной смерти. Так, у участников, завтракающих в промежутке между 6 и 7 часами утра, опасность преждевременного летального исхода был ниже на 6% по сравнению с теми, кто завтракал в 8 часов, и на 12% – по сравнению с теми, кто предпочитал принимать пищу в 10 часов.

Согласно предположений специалистов, такая зависимость, равно как и повышение опасности при абсолютном пропуске завтрака, связана со сбивкой природных “часов” организма, отвечающих за генерацию гормонов, в том числе – инсулина. Материалы научной работы были опубликованы в The Journal of Nutrition.

Источник: www.gazeta.ru



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