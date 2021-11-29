Профессор Чумаков рассказал о главном способе борьбы с новым штаммом «Омикрон»

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили об опасности заражения новым штаммом коронавируса под названием «Омикрон». Профессор Петр Чумаков пояснил о главном способе борьбы с ним и вероятности сложного течения заболевания.

По словам Петра Чумакова, для переболевших коронавирусом действительно есть риск заразиться указанным штаммом, но, вероятно, заболевание будет протекать в легкой форме. Аналогичная ситуация произойдет и с вакцинированными. При этом стоит помнить, что заражение «Омикроном» сделает человека носителем вируса.

Во время повторного заражения важны антитела, так как они позволят быстро нейтрализовать «врага». В настоящее время указанный штамм вытесняет прежние формы коронавируса, поэтому и считается более заразным. Данных о реальной тяжести заболевания пока мало, поэтому об этом с точностью сейчас никто не сможет рассказать.

Петр Чумаков не исключает, что в будущем может появиться новый штамм, нынешняя защита от существующих типов может оказаться бесполезной. Именно поэтому стоит вакцинировать и ревакцинировать как можно больше населения, что позволит остановить распространение вируса и предотвратит его мутации. Именно это и является главным способом борьбы с коронавирусом. Также важно следить за уровнем антител, чтобы вовремя укрепить защитные функции организма.

Источник: nation-news.ru