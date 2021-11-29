Еще есть время, чтобы определиться с маникюром: 5 новогодних дизайнов, которые стоит взять на заметку

Дизайн маникюра помогает создать праздничный образ и подчеркнуть эффектные красивые ручки. Нейл-мастера сделали подборку, с помощью которой определиться стало намного легче и быстрее. В тренде яркие оттенки и насыщенные сочетания, которые помогут сиять.

Красивое решение

Френч на квадратных ногтях с красивым дополнением в виде блестящей вставки смотрится очень нежно и празднично. Это отличный выбор для Нового года.

Красные ногти будут также в тренде. Особенно в сочетании с яркими рисунками и красивыми дополнениями.

Тигриный принт смотрится просто неотразимо на разной длине и помогает создать праздничное настроение и радость, ведь это символика будущего года.

Еще одна интересная идея сочетания белого с темными оттенками, создающая иллюзию глубины и сочности. Вариант подойдет для коротких квадратных ногтей и отлично впишется в праздничный образ.

Использование серебристых полосок для дизайна добавит маникюру эффектности и оригинальности.

Серебристые оттенки, в частности белый, смотрятся великолепно с блестяшками на поверхности. Такой маникюр достаточно праздничный, он отлично впишется в новогодний образ и поможет сделать настроение еще лучше. За счет переливающегося покрытия маникюр выглядит объемным.