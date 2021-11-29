 

France 24 – в Вене возобновились переговоры по спасению иранской ядерной сделки

29.11.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спустя более пяти месяцев после приостановки переговоры о ядерных амбициях Ирана возобновились 29 ноября в Вене, пишет France 24. Как передаёт телеканал, представители Китая, Франции, Германии, РФ и Великобритании встречаются с иранской делегацией в надежде вернуть Тегеран к соблюдению условий соглашения 2015 года, развалившегося после выхода из сделки США. Сторонам предстоит найти компромисс между обоюдными требованиями, чтобы сдвинуть переговоры с мёртвой точки, отмечается в репортаже.

Спустя более пяти месяцев после приостановки переговоры о ядерных амбициях Ирана возобновляются. В этом венском отеле представители Китая, Франции, Германии, РФ и Великобритании встречаются с иранской делегацией с целью заставить исламскую республику снова соблюдать условия соглашения 2015 года. Бросается в глаза отсутствие на встрече Соединённых Штатов — они потеряли право голоса после того, как предыдущая администрация вышла из соглашения в 2018 году.

После своего выхода США ударили по Тегерану непосильными санкциями. В ответ Иран отказался от выполнения условий сделки и ускорил свою программу обогащения урана, из-за чего соглашение развалилось. Пока оставшиеся подписанты соглашения будут пытаться разгрести последствия произошедшего, представитель Вашингтона будет присутствовать на встрече, чтобы принять участие в переговорах через посредников.

РОББЕРТ МЭЛЛИ, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Ирана: Иран наращивает усилия по расширению своей программы, и я думаю, что их стратегия или их подход совершенно очевиден. Мне кажется, это крайне неправильный подход, но он заключается в том, чтобы постепенно разрабатывать ядерную программу, чтобы зарабатывать больше рычагов влияния, а затем попытаться заключить более выгодное соглашение под маской существующего Совместного всеобъемлющего плана действий.

С 2019 года Иран существенно увеличил собственные запасы урана, доступ международных наблюдателей к которым был ограничен. Некоторые эксперты утверждают, что стране осталось всего несколько недель до получения достаточного количества обогащённого до 90 процентов урана для создания атомной бомбы, хотя вооружение страны может занять ещё несколько лет. Этот показатель намного превышает уровень обогащения в 3,67 процента, предусмотренный ядерной сделкой, а также уровень обогащения в 20 процентов, которого Иран достиг до подписания соглашения. Иран настаивает, что его программа обогащения урана является мирной и требует отмены всех санкций, введённых после 2017 года, разрушивших экономику страны. Участники сделки считают это требование нереалистичным. Поэтому если компромисс не будет достигнут, переговоры могут не сдвинуться с мёртвой точки.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / В Конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400

18.09 / США закупят миллионы доз вакцины Pfizer и пожертвуют их другим странам – СМИ

08.10 / Нардепы “Слуги народа” отказались от лишения Разумкова мандата

21.02 / Бренд Porsche протестировал новый спорткар 911 Safari в зимних условиях

26.05 / Савченко рассказала, чем зарабатывает на жизнь

15.11 / В Минске задержаны десятки протестующих

09.03 / Ученые объяснили, с чем связано увеличение роста современных людей

27.05 / Полиция подтвердила назначение нового главы ГИБДД Москвы

12.11 / Из “Дії” уберут возможность удаления COVID-сертификата

31.07 / В правительстве рассказали, когда и в каких условиях в Украине начнется учебный год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика