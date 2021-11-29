France 24 – в Вене возобновились переговоры по спасению иранской ядерной сделки

Спустя более пяти месяцев после приостановки переговоры о ядерных амбициях Ирана возобновились 29 ноября в Вене, пишет France 24. Как передаёт телеканал, представители Китая, Франции, Германии, РФ и Великобритании встречаются с иранской делегацией в надежде вернуть Тегеран к соблюдению условий соглашения 2015 года, развалившегося после выхода из сделки США. Сторонам предстоит найти компромисс между обоюдными требованиями, чтобы сдвинуть переговоры с мёртвой точки, отмечается в репортаже.

Спустя более пяти месяцев после приостановки переговоры о ядерных амбициях Ирана возобновляются. В этом венском отеле представители Китая, Франции, Германии, РФ и Великобритании встречаются с иранской делегацией с целью заставить исламскую республику снова соблюдать условия соглашения 2015 года. Бросается в глаза отсутствие на встрече Соединённых Штатов — они потеряли право голоса после того, как предыдущая администрация вышла из соглашения в 2018 году.

После своего выхода США ударили по Тегерану непосильными санкциями. В ответ Иран отказался от выполнения условий сделки и ускорил свою программу обогащения урана, из-за чего соглашение развалилось. Пока оставшиеся подписанты соглашения будут пытаться разгрести последствия произошедшего, представитель Вашингтона будет присутствовать на встрече, чтобы принять участие в переговорах через посредников.

РОББЕРТ МЭЛЛИ, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Ирана: Иран наращивает усилия по расширению своей программы, и я думаю, что их стратегия или их подход совершенно очевиден. Мне кажется, это крайне неправильный подход, но он заключается в том, чтобы постепенно разрабатывать ядерную программу, чтобы зарабатывать больше рычагов влияния, а затем попытаться заключить более выгодное соглашение под маской существующего Совместного всеобъемлющего плана действий.

С 2019 года Иран существенно увеличил собственные запасы урана, доступ международных наблюдателей к которым был ограничен. Некоторые эксперты утверждают, что стране осталось всего несколько недель до получения достаточного количества обогащённого до 90 процентов урана для создания атомной бомбы, хотя вооружение страны может занять ещё несколько лет. Этот показатель намного превышает уровень обогащения в 3,67 процента, предусмотренный ядерной сделкой, а также уровень обогащения в 20 процентов, которого Иран достиг до подписания соглашения. Иран настаивает, что его программа обогащения урана является мирной и требует отмены всех санкций, введённых после 2017 года, разрушивших экономику страны. Участники сделки считают это требование нереалистичным. Поэтому если компромисс не будет достигнут, переговоры могут не сдвинуться с мёртвой точки.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2021 года.