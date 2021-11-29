 

В Стамбуле штормовой ветер свалил башню с часами и сорвал крыши с домов, сообщается о погибших

29.11.2021, 21:00, Новости дня
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На улицах города – сорванные крыши и вывески магазинов, те, кто пытался спастись бегством, под действием ветра падали на землю. Будка службы безопасности, находящаяся в Авджыларе, поднялась в воздух с человеком внутри.

В районе Султангази снесло крышу четырехэтажного дома, повреждены три припаркованных автомобиля. Ураган перевернул башню с часами в Чаталдже.

ВИДЕОВидео: TV100/Youtube

В результате стихийного бедствия четыре человека погибли, 38 – пострадали, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

 

Saat 17.30 itibar * ile afette son durum: Olayda 38 ki * i yaralanm * , 4 ki * i ise hayat * n * kaybetmi * tir. Yaral * lar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslar * m * z ile hastaneye nakledilmi * tir.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 29, 2021

Контекст:

В январе 2019 года сразу пять торнадо обрушились на курортный город Анталью в Турции, нанеся разрушения центру города и аэропорту.

В июне 2021 года в курортном городе Турции Мармарисе вспыхнули лесные пожары, полностью сгорело 10 га леса. 

В августе в северном черноморском регионе Турции начались сильные наводнения: вода разрушила дороги, затопила дома и автомобили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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