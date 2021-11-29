 

Футболист Борячук о расставании с Владой Седан: Что я сказал бы Зинченко? У них своя жизнь, у меня – своя. Как после такого дружить?

29.11.2021, 21:00, Новости дня
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“Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения долгое время, то, конечно, есть опустошение. Я бы не сказал, что это меня задело”, – признался Борячук.

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Публикация от Андрей Борячук (@boriachuk_fan)

Футболист отметил, что не общается с Зинченко после того, как с ним начала встречаться его девушка.

“Как я могу общаться, если за моей спиной так поступили? Где логика? Это не по-пацански. Это не было по-мужски. Как дружить после такого поступка?” – сказал Борячук. 

“Если бы ты сейчас встретился с Зинченко – что бы сказал ему?” – спросил у футболиста журналист.

“Не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У них своя жизнь, у меня – своя. Все. Были друзья когда-то – уже нет. После такого как дружить?” – резюмировал Бурячук.

ВИДЕОВидео: SportArena / YouTube
Контекст:

Зинченко и Влада Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу они сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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