 

“Коля, и ты туда же!”, “На пятом десятке свихнулся”. Басков показал маникюр и тату в необычном месте

29.11.2021, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов”, – подписал снимок 45-летний артист.

Подписчики обратили внимание не столько на тату Баскова, сколько на его маникюр из черного лака.

“Коля, ну и ты туда же! Ногти-то зачем?” – удивилась в комментариях к посту zhelvakovaalla. “Так он давно уже там”, – ответил ей andranik_222.

“Я что-то пропустила в этой жизни. А что, теперь нормально, когда мужчина красит ногти?” – спросила innagozes77.

“Ой, … твою мать! На пятом десятке свихнулся”, – считает alekhina2045.

View this post on Instagram

A post shared by Николаи * Басков (@nikolaibaskov)

Контекст:

Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу камерного и оперного пения. Стал широко известен в начале 2000-х, после исполнения песни “Шарманка”.

В 2017 году Баскова внесли в раздел “Чистилище” волонтерского сайта “Миротворец” за “сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / В Китае заканчивают разработку собственного графического процессора JM9271

21.03 / “Конфликт был нивелирован”. Воронченко рассказал, как в 2003 году Россия готовилась к оккупации Крыма

07.11 / Жена Пашиняна заявила о готовности женского отряда Армении к боям в Карабахе

08.10 / В РФ за сутки выявили 11,5 тыс. случаев коронавируса

11.12 / В Киеве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

19.03 / Корреспондент – Кравчук выступает за присоединение США к переговорам по Донбассу

27.09 / Регулятор ЕС начал рассматривать заявку на разрешение третьей дозы вакцины от коронавируса Moderna

19.02 / Генсек ООН объяснил, почему важно вакцинировать от СOVID-19 бедные страны

06.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 19 млн

07.06 / В Киеве спецназ задержал 68-летнего мужчину, который проник в квартиру и удерживал в заложниках женщину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика