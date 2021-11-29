В Центральноафриканской Республике поставили памятник русским военным специалистам

В правительстве ЦАР давно сообщили о планах увековечить вклад россиян в защиту республики. В конце 2020 года ЦАР подверглась нападению террористов из группировок “Коалиции патриотов за перемены”. Террористы пытались ворваться в столицу, однако были остановлены, а затем полностью разбиты вооруженными силами страны.

Российские инструкторы, которых пресса обычно относит к “ЧВК Вагнера”, сыграли колоссальную роль в переобучении центральноафриканских солдат и организации обороны государства. Они сделали из измотанной армии полноценный военный организм, способный противостоять натиску боевиков. Боевая подготовка пошла впрок. Отразив наступление, армия перешла в контрнаступление и освободила от террористов почти всю территорию страны.

Церемония открытия памятника пройдет при участии главы государства, президента Фостена-Арканжа Туадера, а также высших чиновников государства и посла России в ЦАР Сергея Иванова.

Памятник российским и африканским бойцам станет символом искренности и доверительных отношений между народами, готовности всегда прийти на помощь союзникам.