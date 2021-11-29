Команда «ТопБЛОГ» раскрыла секреты успеха в социальных сетях

Участники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» на финале Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» рассказали, как развить аккаунт в Instagram, создать свой первый качественный Reels и правильно общаться с аудиторией.

Участниками встречи в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи стали все финалисты конкурса «Твой ход», а это 1000 человек из 76 регионов нашей страны. В рамках суперлекции «Твоя победа» эксперты поговорили с ребятами о том, как побороть синдром самозванца и поверить в себя. Гости общались со студентами «на равных», рассказывали о своем пути, об успехах и поражениях, а самое главное, развеивали все мифы молодых людей о недосягаемости успеха.

Наставник «ТопБЛОГ» Антон Каравайцев поделился со студентами историей о своем творческом пути, как он начал сотрудничество с блогером-милионником и телеведущей Идой Галич, и добился признания аудитории, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У меня остались очень хорошие впечатления от встречи с ребятами. Как мне кажется, мы, спикеры, говорили очень разные вещи, мотивирующие и заряжающие непосредственно нас самих, делились личными историями падений и взлетов. Каждый участник смог найти для себя то, что отзывается именно в нем и настроиться на продуктивную работу, как в период конкурса, так и после него», – поделился итогами встречи Антон Каравайцев.

«Лекция была очень живой и интересной, мы многое узнали от ведущих экспертов, вдохновились их опытом и блестящими результатами в деятельности. Это очень классный опыт», – рассказала Дарья. Базыкина, студентка Ставропольского филиала РТУ МИРЭА.

Финалисты проекта «ТопБЛОГ» Адам Ачмиз и Виктория Тимошина провели для студентов серию совместных авторских мастер-классов в рамках работы студенческой медиаредакции об инструментах ведения аккаунтов в. Они рассказали студентам о своем опыте участия в проекте ТопБЛОГ и поделились знаниями о том, как развить аккаунт в Instagram, создать свой первый качественный Reels, как правильно общаться с аудиторией.

Образовательный блок вызвал интерес не только у студентов, но и у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который заинтересовался темой и пришел на площадку знакомиться с актуальными трендами социальных сетей.

Проект «ТопБЛОГ» в рамках финала Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» также представил свою уникальную площадку «SMM-помощь», где финалисты могли получить экспресс-консультацию по ведению социальных сетей и аудит личных аккаунтов от профессионального SMM-менеджера.

Напомним, проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».