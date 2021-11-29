 

Синоптик предупредил о надвигающемся циклоне «Бенедикт» на Центральную Россию

29.11.2021, 20:48, Новости дня
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Генуэзский циклон «Бенедикт» в последний день осени зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург, жителей Центральной РФ ждут штормовой ветер и встреча с «гигантской циклонической воронкой», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном «Бенедикт» в Центральной РФ 30 ноября прогнозируется штормовой ветер», – написал Тишковец в Instagram.

Синоптик уточнил, что первыми сильный ветер, в порывах до 17-22 м/с, встретят уже ближайшей ночью жители Черноземья (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области); утром шторм достигнет Поволжья (Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская области, Мордовия, Татарстан, Марий Эл).

По его словам, днем – порывы до 19-24 м/с прогнозируется уже и в Центральной РФ (Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Рязанская области). В Москве и Подмосковье ветрено станет во второй половине дня и наиболее сильным будет ветер в период с 12 до 21 часа, когда его скорость  достигнет 18-23 м/с.

В Санкт-Петербурге также готовятся к сильнейшему снегопаду. На сайте главного управлении МЧС РФ по региону предупредили, что в Санкт-Петербурге ночью и утром местами сильный снег, порывы ветра до 15 м/с.

В Брянской области региональное МЧС уже объявило предупреждение из-за непогоды. Коммунальные службы приводят в режим готовности.

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном «Бенедикт» в Центральной России, 30 ноября в Брянской области прогнозируется штормовой ветер.

На сайте ведомства сообщили, что местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Ярославской области МЧС также объявило экстренное предупреждение.

«Ожидаются мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега на проводах, деревьях, сооружениях и конструкциях, усиление ветра порывами до 15 м/с. На дорогах местами гололедица. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, коммунальные службы Симферополя устраняют последствия сильного ветра до 17 м/с, повалившего девять деревьев на территории города.

«На территории городского округа Симферополь зарегистрировано девять происшествий, связанные с падением деревьев, пострадавших нет, работают службы ЖКХ», – отметили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма, передает ТАСС.

Уточняется, что по состоянию на 16:00 осадки на территории Крыма зафиксировали в Ялте и Алуште – по 6 мм, Евпатории – 5 мм, Красноперекопске – 2 мм. «Максимальные порывы ветра зафиксированы: Белогорский район – до 20 м/с, Евпатория – до 20 м/с, Черноморский район – до 19 м/с, Симферополь – до 17 м/с, Ленинский район – до 16 м/с», – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что ситуация стабильна, проезд через Ангарский и Грушевский перевалы обеспечили.

Ранее главное управление МЧС РФ по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Напомним, что циклон «Бенедикт» во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы: интенсивные дожди сменятся снегопадом.



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