 

В Казани мужчина ранил ножом охранника в ТЦ

29.11.2021, 20:48, Новости дня
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Неизвестный ударил ножом сотрудника торгового комплекса после требования предъявить QR-код.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что конфликт между мужчиной и работником комплекса начался после просьбы предъявить QR-код, передает ТАСС.

Напомним, в Казани QR-код просят предъявить не только на входе в ТЦ, но и в общественном транспорте. В первый день проверяющие не допустили в транспорт в Казани 2 289 человек, 190 пассажиров не допущено в Набережных Челнах.

Сообщалось, что запрет на проезд в общественно транспорте без кода спровоцировал рост цен на такси. Запрет действует с 22 ноября. В первый день введения системы QR-кодов в общественном транспорте устраивали драки. 

Объемы перевозок в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Казани сократились на 25%.



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