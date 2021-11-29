В Казани мужчина ранил ножом охранника в ТЦ

Неизвестный ударил ножом сотрудника торгового комплекса после требования предъявить QR-код.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что конфликт между мужчиной и работником комплекса начался после просьбы предъявить QR-код, передает ТАСС.

Напомним, в Казани QR-код просят предъявить не только на входе в ТЦ, но и в общественном транспорте. В первый день проверяющие не допустили в транспорт в Казани 2 289 человек, 190 пассажиров не допущено в Набережных Челнах.

Сообщалось, что запрет на проезд в общественно транспорте без кода спровоцировал рост цен на такси. Запрет действует с 22 ноября. В первый день введения системы QR-кодов в общественном транспорте устраивали драки.

Объемы перевозок в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Казани сократились на 25%.