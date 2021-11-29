Прокуратура запросила экс-схиигумену Сергию 4 года колонии общего режима

Прокуратура запросила экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову) четыре года колонии общего режима по совокупности обвинений. Об этом сообщает РИА Новости.

Романова обвиняют в возбуждении ненависти (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК), склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 110.1 УК) из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», размещенной на YouTube-канале, а также в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 3 ст. 148 УК) и в самоуправстве (ст. 330 УК).

Обвиняемый содержится в СИЗО, его дело рассматривается в Москве. Соратник и пресс-секретарь Романова, Всеволод Могучев, также находится под стражей по обвинению в экстремизме.

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Экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) арестовали летом 2020 года. По версии следствия, Романов после отстранения от службы продолжал оставаться в Среднеуральском женском монастыре и препятствовал доступу туда по своему усмотрению, а также публично призвал к самоубийству не менее 10 монахинь.

Отстранение Романова от службы было связано с его проповедью, в которой он заявил, что пандемии коронавируса не существует и проклял «тех, кто призывает закрывать храмы». После отстранения вместе со своими сторонниками (среди которых казаки и профессиональные бойцы) Романов занял основанный им Среднеуральский женский монастырь, свергнув настоятельницу, игуменью Варвару (Крыгину). Большая часть монахинь Среднеуральского монастыря поддержала опального схиигумена.

В августе 2020 года в занятом опальным экс-схиигуменом монастыре умерла 15-летняя девочка. Позже родители и наблюдавший ее врач заявили, что причиной ее смерти стала болезнь. Многие бывшие воспитанники Среднеуральского монастыря сообщали, что в обители практикуются насильственные наказания детей за проступки.

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