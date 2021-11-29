Мнение: Дилемма Моргенштерна



“Сесть или поработать на Путина?”

Чудесная, просто чудесная запись из ФБ одного знатного политолога (который, кстати, от греха подальше сидит сейчас безвылазно в Израиле, даром что Аббас):

“Итак, представители внутриполитического блока Администрации президента рассказали журналистам, что ведут с Моргенштерном переговоры по поводу его возвращения в Россию. По их словам, если певец просто приедет назад, то он может и присесть; зато если он вернётся, договорившись с администрацией о сотрудничестве в рамках предвыборной кампании 2024 года, то тогда у него никаких проблем не будет.

Во-первых, поражает цинизм заявления. Представители администрации, ни мало не стесняясь, публично демонстрируют, чего стоит в России закон. Договоришься с властями по поводу выборов – и все нормально, никакими наркотиками ты не торговал; не договоришься – ну, брат, извини, ты у нас драгдилер, оказывается.

Во-вторых, удивляет, за кого они держат Моргенштерна. Нет, понятно, что это не самый искушённый человек в стране, но ведь он не окончательный кретин, чтобы не понимать очевидную вещь – переговоры с ним сейчас ведут не те люди, которые будут его сажать. В моменте он может договориться с Кириенко о чем угодно, но ведь решение об его аресте предстоит принимать не Кириенко, а Бастрыкину. Последний же, как известно, человек упертый и свою позицию уже озвучил публично. Готов ли Моргенштерн рисковать головой, чтобы проверить, насколько в состоянии руководитель внутриполитического блока командовать силовиками? Не знаю, я бы на его месте не стал (Аббас Галямов).

Я, кстати, проверил по интернету – да, так и есть:

“Представители администрации президента ведут переговоры с продюсерами рэпера Алишера Моргенштерна относительно его возвращения в Россию. По словам источника Znak.com в АП, с исполнителем обсуждаются два варианта… и т.д.” – Знак.ком.

Цинизм, конечно, уже абсолютно зашкаливает. Впрочем, я бы тоже не советовал Моргенштерну доверяться Кириенке и его подручным. Был у нас кандидат, которого он уговорил сняться с выборов под свои гарантии, что тогда его не тронут. Прошел месяц (!) после завершения выборов – нашего бывшего кандидата посадили.