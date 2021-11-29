Мнение: На Бутусова возбудили уголовное дело

ГБР Украины возбудило дело против "журналиста" Юрия Бутусова

Украинское Государственное бюро расследований возбудило дело против главного редактора издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова. Причиной пристального внимания правоохранительных органов страны к Бутусову стала отнюдь не перепалка журналиста с действующим президентом Владимиром Зеленским, произошедшая в ходе пресс-марафона, устроенного национальным лидером Украины. Причиной наката на журналиста послужил банальный «самострел».

В минувшую субботу, 27 ноября, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал видео своей стрельбы из 152-мм гаубицы. Разумеется, стрелял журналист по «сепарам» и «российским оккупантам».

«Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастным к гибели некоторых людей в Донбассе — к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа», — изначально подписал Бутусов видео, запечатлевшее его вклад в «борьбу за освобождение Донбасс».

Потом, после существенного резонанса, вызванного столь неоднозначным видео, Бутусов поменял «подводку», акцентировав внимание на том, что стрелял исключительно по оккупантам. В дальнейшем журналист и вовсе расплылся в оправданиях, заявив, что видео снято очень давно, не помнит когда, на территории одного из регионов Украины, не помнит какого, во время проведения учений одного из подразделений территориальной самообороны.

Разумеется, сам факт того, что гражданское лицо допустили к стрельбе из боевого оружия, а в данном случае речь идет о крупнокалиберном артиллерийском орудии, говорит прежде всего о том, что бардак, наблюдавшийся в ВСУ в 2014 году, никуда не исчез.

Но самое страшное даже не в этом. Самое страшное заключается в том, что поступок Бутусова, подтвержденный им же самим размещенным видеоматериалом, подтверждает тот факт, что некая часть «патриотического» украинского общества ездит на Донбасс, как на примитивное «сафари». Наверняка, Бутусов не единственный, кто стрелял по «сепарам», предполагая, что выпущенный им снаряд оборвал одну или несколько жизней «оккупантов». При этом Бутусов даже не представлял, куда нацелена пушка, из которой он так и легко и непринуждённо выпустил смертоносный заряд.

Информация о том, что некоторые «волонтеры», политики и журналисты время от времени, прибывая на линию соприкосновения, «разряжают одну-другую обойму» в сторону «российских наемников», периодически попадала в прессу, но прямых фактов, подтверждающих участие отдельных личностей в «сафари» на Донбассе, практически не было.

Да и отношение украинских официальных лиц к жителям непризнанных республик, которых откровенно определяют, как людей второго сорта, не предполагало каких-либо расследований по данному поводу. Никто бы не осудил и Бутусова, несмотря даже на его конфликт с Зеленским, если бы он не разместил данный материал в сети Интернет.

В чем проблема Бутусова и чем не удобен его «каминг-аут» для руководства страны и командования ВСУ в целом? Наверняка, не желавший свой стране зла Бутусов по собственной глупости выложил в сеть доказательство того, что на территории линии соприкосновения находится вооружение, запрещенное к размещению условиями Минских соглашений. И, более того, это оружие используется. Используется как украинскими военными, так и всевозможными любителями «донецкого сафари». И уж наверняка это оружие убивает.

Все запечатлённое Бутусовым «не знаю когда, не знаю где» сводит на нет продолжительную работу украинских пропагандистов и политиков, которые уже не первый год пытаются убедить мировое сообщество в том, что Украина строго придерживается условий Минских соглашений, в то время как «сепаратисты» и «российские наемники» активно применяют запрещенные виды вооружения, «убивая и калеча украинских воинов и волонтеров».

Скорее всего, Бутусова накажут, так как в подобной ситуации просто необходима сакральная жертва, которая оттянет на себя весь негатив и немного разрядит сложившуюся ситуацию. В пользу данного предположения говорит и официальная позиция уполномоченных лиц ГБР.

«Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины — "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, которые представляют повышенную опасность для окружающих" — и статьи 437 УКУ — "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Будут проверены также и возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению», — сообщило ГБР в Facebook.

Наверняка накажут. Но что это изменит? Факт того, что украинские вооруженные силы размещают в зоне соприкосновения запрещенные Минскими соглашениями виды вооружений и активно используют их против населения непризнанных республик Донбасса, остается фактом. И с этим нужно что-то делать. Истории о том, что нарушения достигнутых договоренностей являются прерогативой ополченцев, несуразный Бутусов сделал неактуальными одним своим нелепым выстрелом.

Теперь всем понятно, кто и в каких масштабах нарушает Минские договоренности. Осталось только дождаться, когда прогрессивное мировое сообщество обратит внимание на неопровержимые доказательства нарушений Минских соглашений, допущенных Украиной, и сделает соответствующие выводы о том, кто препятствует мирному урегулированию данного кровопролитного конфликта.

(с) А.Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/rokovoy-vystrel/ – цинк

1. Разумеется, если бы Бутусов не нападал в числе прочей своры на прокорме Ахметова на Зеленского, то никакого уголовного дела конечно же не было. В окружении Зеленского просто ухватились за первый же попавшийся повод, чтобы как-то отомстить Бутусову.

2. Сам "военный туризм" на Украине вполне себе процветал с 2014 года и за определенную плату любой отморозок мог поехать на Донбасс "пострелять по сепарам". Если по этому поводу открывать уголовные дела и проводить расследования, то там многих придется сажать, но конечно же дело не в том, кто ездил "пострелять по сепарам", а в том, какую роль эти персонажи играют в кампании против Зеленского.

3. Сам Бутусов уже давно находится на подписке СБУ и конечно же его кураторы не могли не знать, чем он занимался на Донбассе.

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