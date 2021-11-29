 

Компания Vivo выпустит смартфон среднего уровня с емкой батареей

29.11.2021, 20:30, Новости дня
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В компании Vivo подтвердили информацию о скором выходе на рынок новой модели смартфона Y55s, базовая цена для которой равна 300 долларам США. Особенностью гаджета является наличие непривычно емкого аккумулятора – на 6000 мАч.

Ранее сообщение о новинке сделали инсайдеры, заметившие данные очередной модели в базе данных производителя. Правда, там оно фигурировало под кодовым названием V2164A.

Также соответствующая информация появилась у китайского регулятора и у оператора мобильной связи Поднебесной China Telecom. Известно, что размер экрана у данного смартфона равен 6,58 дюйма. Основная камера состоит из двух датчиков на 2 и 50 Мп, селфи – 8 Мп. Предполагаемый объем оперативной памяти – 8 Гб, основной – 128 Гб в базовой версии.



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