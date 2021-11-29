 

Естественные волны и многослойная пикси: варианты причесок для женщин старше 60 лет с тонкими волосами

29.11.2021, 20:14, Разное
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Стилисты уверенны, что для возрастных красоток очень важно правильно подобрать стрижку, ведь от этого будет зависеть не только внешний вид, но и ощущения. Сделать акцент специалисты рекомендуют на густоте и пышности, поэтому предлагают подборку с вариантами коротких укладок.

Новый образ

С возрастом волосы становятся тонкими и тусклыми. Им нужно дополнительное прокрашивание для визуального уплотнения прядей. Поэтому стилисты предлагают интересные варианты с короткими яркими стрижками, которые помогут преобразиться возрастным красоткам.

Классический боб без челки хорошо подчеркивает образ. Ровный срез отлично вписывается во внешность и делает ее лаконичной и слегка строгой. Челка здесь необязательна, ведь боковые пряди отлично подчеркивают форму лица и акцентируют внимание на зоне губ. С помощью косого пробора можно придумывать новые образы и создавать разные варианты укладки.

Пикси с челкой смотрится эффектно и за счет многослойного среза делает прическу более пышной и объемной.

Даже без собой укладки это хороший выбор на каждый день. А вот уверенным в себе возрастным красоткам подойдет вариант короткой стрижки с челкой. За счет немного закругленного низа создается ощущение естественного объема и легкой пышности. Такая стрижка выглядит довольно интересно и современно.

Новый образ

Тонкие волосы еще не причина отказываться от объемности. С помощью неровного среза и особой техники можно создать красивую и пышную стрижку даже на коротких и тусклых прядях.

С помощью челки получается скрыть лоб и сделать лицо более нежным и мягким. Такая стрижка отлично подойдет тем, у кого проблемы с густотой, а пряди с неровным срезом создадут желаемый эффект пышности и объемности.

Чем длиннее и гуще будет челка, тем красивее получится стрижка. Такой вариант предлагается женщинам, акцентирующим внимание на густоте прядей.

А вот короткие контурные стрижки отлично впишутся в образ уверенных в себе харизматичных дам, которые знают, чего хотят от жизни.

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Отличный результат

Короткая стрижка поможет визуально омолодить лицо и сделать его еще красивее. Стилисты предлагают сделать выбор в пользу контурных вариантов, ведь они отлично подчеркивают форму и при этом открывают лицо.

Небольшая челка или косые боковые пряди способны дополнить и сделать образ еще привлекательнее. Для уплотнения прядей стилисты советуют использовать светлые оттенки и тонирование.

Прически на коротких стрижках также могут выглядеть эффектными, достаточно сделать небольшие завитки на прядях, чтобы прическа стала пышной и более объемной, можно дополнить образ густой прямой челкой, тогда пышность волосам добавится и спереди.

Приоткрыть лицо можно с помощью приподнятой челки. Боковые пряди также дополняют образ, желательно выбрать для них короткую длину, чтобы создавался эффект легкой пышности. С помощью правильно подобранной стрижки можно создать красивый образ и сделать правильный акцент на внешности. Красивая стрижка – залог успеха и привлекательности для возрастной красотки.



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