Грозев: Об украинской операции по вагнеровцам снимут художественный фильм в Голливуде, и он получит “Оскар”

Он анонсировал выход второй части расследования в мае – июне следующего года.

“Я уверен, что как только выйдет документальный фильм, начнется работа по голливудскому… Как называется это по-русски? Сценарию. Художественный фильм. Потому что такой сценарий придумать для Голливуда – это редко и сложно. А назвать его сценарием на основе реальных событий – это гарантия успеха. Поэтому я гарантирую, что будет художественный фильм для Голливуда по этой истории”, – сказал Грозев.

На уточнение, считает ли он, что такой фильм может получить “Оскар”, журналист отметил, что не хочет “говорить впустую”, но он “уверен, что будет “Оскар”.

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Контекст:

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней, и план провалился.

Бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба рассказал Bellingcat, что президент Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог отдавать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также заявил, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. По утверждениям Зеленского, Бурба хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президент назвал Бурбу, который возглавлял военную разведку в 2016–2020 годах, “авантюристом и аферистом”.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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