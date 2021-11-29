 

В МИД РФ заявили, что Россия не планирует восстанавливать работу своего представительства при НАТО

29.11.2021, 20:06, Новости дня
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По его словам, “все так развивается, что РФ вряд ли вернется туда”.

Он считает, что закрытие представительства при Альянсе было единственным выходом в ситуации, когда “Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет”.

18 октября МИД РФ сообщил, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Как говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел РФ, решение в Москве приняли “в ответ на недружественные действия” Североатлантического альянса.

“Недружественными” действиями в МИД России считают решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми российских дипломатов – сотрудников российской миссии при Альянсе и сократить штат миссии. СМИ сообщали, что в НАТО мотивировали это решение враждебной деятельностью РФ, но в российском диппредставительстве заявили, что “никакого объяснения причин представлено не было”.

Для поддержания контактов со штаб-квартирой НАТО в РФ уполномочили российского посла в Бельгии. Альянсу предложили, чтобы такие функции в России выполнял один из послов стран НАТО в Москве.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии РФ Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала. 

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. В Москве пообещали ответ.

Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, заявлял Столтенберг 7 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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